Todo por una piedra: el nuevo accidente de Ogier que lo deja al borde del abandono en WRC de Chile

Los senderos forestales del sur del país han sorprendido en más de una manera a los brillantes pilotos que están dando vida al WRC Chile Bio Bío 2024, en donde ya se registran problemas en el tramo SS8 de Lota 1.

Resulta que el brillante piloto francés del Team Toyota Gazoo Racing, Sébastien Ogier, golpeó con una piedra la rueda derecha del GR Yaris a 400 metros del final de la octava etapa (Lota, 25,6 km).

El impacto fue a alta revolución y al parecer, rompió algo en su vehículo, obligado a chocar levemente contra el terraplén a la salida de la curva.

De hecho, tango Ogier como su navegante, Vincent Landais, salieron rápidamente del Toyota para analizar los problemas del auto, pero al parecer, su día de competición podría llegar a su fin, ya que se encuentran al borde del abandono en el WRC de Chile.

El primer piloto que pasó detrás de Ogier fue Adrien Fourmaux, de M-Sport-Ford, quien a su equipo le reveló que Ogier y su navegante: “Han golpeado una roca en el interior de una frenada, era una roca muy grande. Es una verdadera lástima para él, definitivamente no es su rally y lo sentimos mucho por él”.

Si bien posteriormente logró marcar tiempo en la data oficial del WRC, el medio especializado Dirty Fish, dio por finalizado su competición en el día sábado en la onceava fecha del Campeonato Mundial que se está disputando en Chile.

Sébastien Ogier is OUT of Rally Chile ❌

He hit a rock on his racing line which appears to have broken a steering arm, sending him into a bank and stranding his car 💥

Crew out of the car – it's day over for the eight-time world champion 🙅‍♂️ #WRC pic.twitter.com/DbmN2yUkg5

— DirtFish (@DirtFishRally) September 28, 2024