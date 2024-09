No la pasa bien en el Bío Bío: Lappi ‘reventó’ el frontal de su Hyundai en día 2 del WRC Chile 2024

No la pasa bien en el WRC Chile 2024. Esapekka Lappi empezó el día 2 de plena competencia reventando el parachoques delantero de su Hyundai i20.

El piloto finlandés sufrió una avería en su propio vehículo, esto arrancando el tramo 7 de competición en la localidad de Pelún, de 15,65 kilómetros de trayecto.

Pese a ello, Lappi pudo continuar la prueba que comprende este viernes, además, pasos por Lota y San Rosendo.

“Al principio nos deslizábamos mucho en la curva embarrada, pero la gravilla blanda se llevó el parachoques. Fue difícil de ver, se quedó delante de mí y giró hacia arriba. Vi un corte y lo usé para arrancarlo“, expresó el deportista de 31 años.

Lappi -ganador del jueves del Shakedown- ya tuvo un viernes malo, en el primer día de competencia por los caminos del Bío Bío, terminando en el séptimo lugar la categoría principal.

En el primer tramo de hoy, en Pelún, el campeón europeo de rally en 2014 y campeón mundial del WRC2 en 2019 finalizó en una distante octava plaza con un crono de 10 minutos y 49 segundos.

#RallyChile SS7, front bumper missing: "We slid wide in the beginning on the muddy corner, just soft gravel took the bumper away. It was tricky to see, it stayed in front of me and turned up. I saw a cut and used that to rip it off 😁" #HMSGOfficial #L4PPI pic.twitter.com/075VxLcd9D

