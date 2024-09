Por personas en la ruta: WRC cancela primer tramo del día y resto de la jornada está en riesgo

Un fuerte inconveniente se ha producido en el primer tramo del WRC Chile Bio Bio 2024, luego de que se suspendiera el SS1 en Pulpería por hinchas y gente mal ubicada al costado de la ruta.

La información fue corroborada por Radio Biobio y anunciada hace minutos y el problema podría arrastrar consecuencias, ya que los siguientes tramos siguen en duda para el resto del día.

Por ahora, Thierry Neuville, Ott Tänak y Sébastien Ogier lograron cumplir con su trazado de día viernes, lo que podría aumentar los problemas durante la jornada.

En un comunicado oficial de la organización del Rally, se detalló que “se canceló el tramo SS1 (Pulpería) debido a diversos espectadores mal ubicados en la ruta”.

“Se ruega a todos los espectadores que se ubiquen correctamente, sino se alargarán los tramos posteriores del primer día de competencia”, indicaron.

Además, Simón Larkin, Director de los eventos del WRC, indicó en declaraciones que “en términos absolutos, cancelaremos los siguientes tramos si los espectadores no se comportan”.

Actualmente, se está corriendo en enlace para llegar hasta Rere, lugar del SS2. Dicha etapa, arranca a las 9:35 de este viernes.

The opening stage of Rally Chile has been called off due to spectator safety issues ❌

Three drivers completed SS1 before the stoppage – so Sébastien Ogier leads the rally early on 🔝 #WRC pic.twitter.com/kh9JsdwBqQ

— DirtFish (@DirtFishRally) September 27, 2024