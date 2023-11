"Yo la cagué": la feroz autocrítica de un abatido Tomás Freire tras perder el oro en el último segundo

"No tengo a nadie el echarle la culpa, no supe resolver en instancias decisivas y en este nivel los errores se pagan caro”, indicó el karateca nacional, que ganó la plata en Santiago 2023.

El chileno Tomás Freire cayó en una final de infarto este domingo en el karate, categoría -67 kilos, de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El duelo estaba 3-2 a favor del chileno cuando quedaba solo un segundo. A solo cinco centésimas del final, el venezolano Andrés Madera sacó un golpe y, a través del video review, logró empatar el marcador.

Al tener la preferencia, por ganar el primer punto en el combate, el oriundo de Caracas se coronó bicampeón panamericano al repetir el éxito alcanzado en Lima 2019.

Tras el combate, Freire no escondió su frustración por perder en el último suspiro el oro y de inmediato emitió una feroz autocritica.

“Muy triste. Esto no es para lo que trabajo, estar acá en mi casa y perder una final, lamentablemente fue error mío. No tengo a nadie el echarle la culpa, no supe resolver en instancias decisivas y en este nivel los errores se pagan caro”, indicó de entrada.

Tras la decisión de los jueces de darle el punto final a su rival por la presea dorada, el chileno indicó que “no puedo dejar estas cosas en manos de los árbitros. La responsabilidad es totalmente mía, yo la cagué y pido disculpas, ya que estoy en mi casa y no quiero perder”.

Que mentalidad de Tomas Freiré.

" Yo no entreno por segundos lugares" , así debe sentirse la derrota, debe doler, es la única forma para seguir mejorando. #Santiago2023 #Santiago2023EnTVN pic.twitter.com/4LOwvU5Oup — Pedro (@Elfo81_12) November 5, 2023