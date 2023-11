Tania Zeng, la deportista que cautivó en Santiago 2023 reveló su ’chilenismo’ favorito y sacó risas

La tenimesista del Team Chile, de 57 años, dejó un momento de culto en el cierre del histórico evento multideportivo.

Tania Zeng se robó el cariño de todos los chilenos en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Con 57 años y solo 4 como profesional, la ciudadana de origen chino fue protagonista en la disciplina del tenis de mesa.

Llegó al país en 1989 por trabajo y solo comenzó a practicar el deporte de modo profesional durante la pandemia del covid-19, para luego sumarse a la selección nacional.

Zhiying Zeng decidió ya en territorio nacional cambiarse su nombre por Tania Zeng. “En realidad es para que la gente me llame más fácil. No hay una razón, solamente crear una razón para que la gente me llame más fácil”, explicó.

Y la destacada tenimesista del Team Chile dejó un momento de culto en el cierre del histórico evento multideportivo.

La ‘tía’ Tania fue consultada por su ‘chilenismo’ preferido al cumplir ya 34 años en nuestro país. En diálogo con TVN, la deportista soltó un “guatón culiao” que generó las risas de los presentes en el estudio.

Tiana Zeng ganó una medalla de bronce en Santiago 2023, específicamente junto a Daniela Ortega y Paulina Vega en el tenis de mesa por equipos femenino.