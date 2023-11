"Me mostró que se podía": Erwin Feuchtmann se emociona tras retiro de su hermano de La Roja Balonmano

El brillante jugador de balonmano nacional, Erwin Feuchtmann, se mostró conmovido tras al anuncio de retiro de su hermano, Emil, de la selección de handball tras el bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Los Juegos Panamericanos están llegando a su final en una edición que ha estado plagada de emoción gracias al Team Chile, quienes han cosechado una de sus más grandes presentaciones en Santiago 2023.

Antes de la última jornada, los atletas nacionales han superado la cosecha de medallas conseguidas en Lima 2019, pero como todo tiene un inicio, también tiene un final y la décimo novena versión de la fiesta múltideportiva americana está a horas de cerrar el telón.

Así también, llega el adiós de algunos emblemas de algunas disciplina y uno de ellos es Emil Feuchtmann, brillante representante del Balonmano chileno que se despide de la selección chilena con un bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El excelso deportista de 40 años puso punto final a su permanencia en el handball con una victoria ante Estados Unidos, ayudando a su equipo a entregar el tercer lugar en la disciplina.

Tras esto, su hermano, Erwin Feuchtmann, tuvo algunas palabras para su hermano en donde se emocionó por la motivación entregada y el apoyo para llegar a ser una dupla victoriosa junto al equipo nacional en el deporte.

Luego del bronce, Erwin habló con los micrófonos de los medios y sentenció que “Emil me mostró que se podía ser jugador de handball, simplemente eso. Si no fuese por él, no estaría acá”.

“Si no lo hubiese tenido como norte, si no hubiese visto que él era jugador, yo no hubiese llegado hasta donde he llegado. Para mí lo es todo. Si no, no estaría acá, si no fuese porque Emil me mostró el camino“, sentenció.

Por último destacó las virtudes de su hermano al detallar que “es un ejemplo de atleta. No toma, no fuma, se acuesta temprano. Tiene 40 años y mira como está”, aclaró Erwin con lágrimas en los ojos y en compañía de su hermano.

Revisa el momento protagonizado por los hermanos Feuchtmann