La rabia de Emanuelle Silva tras empujón de rival que lo sacó de carrera: "En el deporte hay códigos"

Pese a la descalificación del brasileño que lo empujó y colgarse el bronce, el deportista chileno exteriorizó su enojo por la situación.

La jornada de cierre de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 no podía estar exenta de polémicas. Y el momento controversial de este domingo se vivió en el patín carrera, luego de que el chileno Emanuelle Silva fuera empujado en plena carrera por el brasileño Guilherme Rocha.

Una maniobra antideportiva que sacó de carrera al deportista nacional y le impidió luchar por la medalla de oro, que terminó ganando el colombiano Andrés Jiménez.

Silva se encontraba en el segundo lugar y a centímetros de rebasar a Jiménez, sin embargo, no contó con la repudiable actitud del brasileño. Pese a la desleal infracción, la carrera no se repitió y sólo se decidió la descalificación de Rocha y, por ende, la entrega del bronce al chileno.

“Yo no lo habría hecho la verdad. En el deporte hay códigos. Fue muy loco lo que hizo, yo me estaba perfilando para la medalla de oro, nunca pensé en la plata”, expresó con evidente molestia el patinador chileno posterior a la carrera en zona mixta.

En el mismo contexto, el medallista detalló cómo vivió el momento del empujón cuando se encontraba mentalizado en superar a Jiménez: “Por ejemplo, el roce que se dio al principio con el colombiano fue algo normal. La salida es el 70% de la carrera, por eso mismo busqué espacio y se lo di también al colombiano para pasar y acelerar en la salida de la curva, y en ese momento, el deportista de Brasil se tiró en forma de kamikaze y nada que hacer“.

“En el momento cuando estaba en el suelo fueron segundos de calentura. Me dio mucha rabia e impotencia. Me dieron ganas de sacarme el casco y tirarlo lejos”, complementó.

Pese a la decepción, Silva agradeció la asistencia del público para alentarlo: “Dejé el alma. Me dio mucha rabia… El deporte es así, se mandan cagadas siempre, pero la vida da segundas, terceras y cuartas oportunidades siempre, así que esto no es un final. Me siento un ganador con toda la gente que vino a apoyarme”.