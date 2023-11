"Gracias por todo": el emotivo abrazo del último medallista chileno de Santiago 2023 con su ’nana’

Tras su brillante paso por los XIX Juegos Panamericanos, con una medalla de plata, José Cedano -especialista del BMX Freestyle- dejó un emotivo momento.

José Cedano se convirtió en el deportista del Team Chile que cerró este domingo el medallero del anfitrión en Santiago 2023. Ganó presea de plata en el BMX Freestyle, en una gran presentación.

El nacional se lució con increíbles movimientos, trucos que desataron la locura del público que llegó hasta la Explanada de Deportes Urbanos del Estadio Nacional.

Cedano registró como mejor puntaje un 85.67, siendo superado por muy poco por el argentino José Torres (86.00), quien se adjudicó el metal dorado.

Tras su brillante paso por los XIX Juegos Panamericanos, el especialista del Freestyle dejó un emotivo momento. Se ve al deportista estrechándose en un fuerte abrazo con su ‘nana’.

“Ahora me puedo morir tranquila”, le dice la mujer, a lo que Cedano responde: “Muchas gracias por todo Vicky. Usted es la única que siempre me llama, me apoya”.

La mujer continuaba muy emocionada: “Yo daría la vida por usted”, se le escucha decir. Tras ello, el especialista del BMX Freestyle le dice “la quiero mucho ‘nani’, muchas gracias”.

Conmovedor momento en el cierre de la competición chilena en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, evento donde el local alcanzó un total de 79 medallas (12 de oro, 31 de plata y 36 de bronce).