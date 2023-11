María José Mailliard se sincera tras colgarse la plata en el canotaje: "Me carga el segundo lugar"

Pese a sumar una presea más al Team Chile, la deportista nacional exteriorizó su frustración por el resultado.

Once años de diferencia hay entre la chilena María José Mailliard, medalla de plata este viernes en los 200 metros individual femenino en el canotaje, y la campeona panamericana de Santiago 2023, la cubana Yarisleidis Cirilo de 21 años, pero arriba de sus canoas fueron sólo centésimas de segundos (+0.31). “Me carga el segundo lugar, no me gusta”, señaló con franqueza la deportista nacional.

El casi oro no es lo mismo que una presea de plata, aunque su valor sigue siendo igual de importante y la chilena supo ser campeona en sinceridad al expresar su frustración con la que muchos atletas se quedan tras haber estado tan cerca.

“Me carga el segundo lugar, pero la única forma es seguir trabajando para que el próximo lugar no sea segundo y sea primero”, aseguró al finalizar su prueba disputada en la Laguna Grande de San Pedro de La Paz.

La piragüista de aguas tranquilas es en realidad explosiva, es su flama competitiva la que la ha llevado a ganar nueve medallas en campeonatos mundiales en distancias de 500 y 1.000 metros desde 2013, la más reciente el oro en canoa individual en la distancia de mil en Duisburgo, Alemania, el pasado agosto.

Mailliard es competitiva, quiere ganar, especialmente si compite en casa como en estos Juegos Panamericanos: “Quería el oro, dejarlo en casa. La cubana había ganado el mundial hace poco, pero para mí nadie es invencible y yo me entreno para ganar”.

Sin embargo, su experiencia también le permite una perspectiva más equilibrada. “El segundo lugar es un buen resultado, estar tan cerca de la favorita para los Juegos Olímpicos… Si hubiera conseguido el oro, habría cerrado un gran año, increíble después de las medallas en Copa del Mundo”, apuntó.

Mailliard, quien ya está clasificada a los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de ser campeona mundial, sabe que la mirada ahora debe estar en volver al trabajo porque el lugar más alto del podio necesita de más entrega.

“Hemos hecho buenas regatas en los últimos años, tengo mucha ilusión con los JJOO por lo cerrado que llegamos y porque lo estamos haciendo bien. Esto es trabajo, la única ciencia. Dos años entrenando con el equipo olímpico en España, lejos de mi familia. Han sido tiempos difíciles, pero los deportistas siempre nos hemos caracterizado por ser fuertes y superar los problemas”, cerró.