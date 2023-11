Capitan argentino de Balonmano confía en el batacazo de Chile: "Pueden sorprender a Brasil"

Diego Simonet se refiere al rival de su equipo en las semifinales, que será el perdedor del duelo entre entre ambas escuadras.

Tal como se anticipaba, Argentina derrotó a Cuba en su último partido y se clasificó invicto a las semifinales de la competencia masculina de balonmano.

Ahora, los campeones panamericanos esperan rival del perdedor del duelo de entre Brasil y Chile que cerrará la jornada de miércoles de Santiago 2023 que, si se da la lógica, debería ser este último.

Así lo manifestó el capitán de los argentinos, Diego Simonet, quien no obstante cree que “si juega aplicado y no comete errores, Chile puede hacer un buen partido y sorprender a Brasil tal como hizo en Lima el 2019. Por plantel, por el nivel de sus jugadores, Brasil es el favorito, pero no pueden confiarse”.

Sobre la opción de Argentina de retener el título panamericano, Simonet aseguró que “no estamos pensando en eso todavía sino que en las semifinales. En el hotel sólo hablamos de Chile o Brasil, que es lo que tenemos por delante”.

Finalmente, sobre el nivel mostrado en el último partido con Cuba, reconoció que “tuvimos momentos buenos y otros malos sobre todo en la defensa, que debe ser nuestro punto fuerte. Hay que ajustar algunas cosas para enfrentar a equipos como Chile o Brasil”.