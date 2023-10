"No se lo deseo a nadie": argentina acusa maltrato de brasileños y dispara tras final del balonmano

Todo ocurrió cuando la trasandina recibió una tarjeta roja y debió pasar al lado de grupo de aficionados de la Verdemarela, que le gritaron de todo prácticamente en su cara.

La deportista argentina Elke Karsten acusó en redes una agresión verbal durante la definición entre la ‘albiceleste’ y Brasil por la medalla de oro del balonmano de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“Nunca me había tocado vivir una situación así y la verdad es que no se lo deseo a nadie. No solo quedó en estas imágenes que se ven, sino que una vez sentada al costado, en la silla que me correspondía me siguieron insultando y burlándose de mí y de mí equipo”, escribió en la red X.

Luego, Karsten criticó el accionar de los jueces. “Ni los árbitros, ni la cantidad de jueces de mesa que había, NADIE PERO NADIE paró el partido y frenó esta situación, y para que esta gente deje de insultar, hacer señas y burlarse de mí y de Argentina”.

Para terminar, la deportista argentina apuntó que “la solución más fácil fue que yo me cambié de lugar (yendo atrás del banco de la Selección de Brasil) en vez de sacar a esta gente o mínimamente PEDIR RESPETO. Esto deja mucho que desear tanto de la afición como de todos los que son responsables de esto”.

Finalmente, Brasil se impuso con autoridad por 30-18 a Argentina y se quedó con la presea de oro panamericano en handball.