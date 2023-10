"Toqué puertas y se me cerraron": Jorge Pérez rompió en llanto tras alcanzar final en Santiago 2023

El finalista chileno del judo en Santiago 2023 se emocionó al revelar un conmovedor testimonio tras su paso a la final de la disciplina.

Jorge Pérez sacó la cara y se hizo grande para el judo chileno en Santiago 2023, al avanzar a una histórica final para la disciplina en unos Juegos Panamericanos.

Y es que tras ganar tres combate y vencer durante la mañana de este domingo al cubano Maikel McKenzie en semifinales, el deportista nacional está adportas de alcanzar un hito histórico para el país y sobre todo, para su carrera.

Por lo mismo, Pérez no escondió su absoluta emoción tras su logro y en medio de las declaraciones a los medios de comunicación, rompió en llanto.

“Hace dos años empecé a entrenar con la almohada de mi mamá, le eché a perder el living. Toqué un montón de puertas, unas se me cerraron y otras se me abrieron…”, empezó diciendo el emocionado chileno, que le dedicó su triunfo a su región de Magallanes y ciudad natal, Punta Arenas.

“Al gobernador Jorge Fried, al Gobierno Regional, que me ayudaron para volver a entrenar. El año pasado no tenía donde quedarme porque no me dieron ningún tipo de beca… El gobernador me dio recursos para vivir acá, para comer”, continuó.

“Hace dos meses casi me quedé fuera de estos Juegos, porque me había lesionado la rodilla, quiero agradecerle a mi kine, a mi psicóloga, a mi técnico, a mi familia, que no pudo estar acá pero los amo. Voy a dejar el corazón en la final. No puedo seguir hablando, casi me quedé afuera“, finalizó un desconsolado Jorge Pérez.

Ahora, el puntaarenense enfrentará por la medalla del oro en el judo de Santiago 2023 al brasileño y número 3 del mundo, Guilherme Cesar Schmidt. Dicho compromiso, está pactado para disputarse desde las 15:55 horas de este domingo.

Revisa la emoción y el testimonio del chileno Jorge Pérez en Santiago 2023