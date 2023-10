“Algo que inspira”: Ronald Ramírez, el skater chileno de 22 años que cumplió un sueño en Santiago 2023

Un día que no olvidará en su carrera. Desde que entró en la Explanada de Deportes Urbanos del Estadio Nacional recibió el inmenso apoyo del cariño y el cariño de la gente presente.

El joven chileno Ronald Ramírez, de 22 años, vivió una jornada inolvidable en el skateboarding de Santiago 2023, La disciplina se disputó por primera vez en Juegos Panamericanos y el nacional acabó en la sexta plaza.

Un día que no olvidará en su carrera. Desde que entró en la Explanada de Deportes Urbanos del Estadio Nacional recibió el inmenso apoyo del cariño y el cariño de la gente presente.

Pese a que los nervios le jugaron una mala pasada en el arranque, Ramírez logró sobre el final un salto que le permitió salir del fondo y escalar al sexto lugar general en la modalidad street.

El deportista nacional habló con BioBioChile tras la competición, apuntando que más allá del resultado se queda con la experiencia gigantesca de debutar en unos juegos de estas características y con su gente.

“Es increíble. La experiencia, los compañerismos, los skaters y representar a mi país que es lo más que me llena y cada día superarme más para ser mejor”, indicó de entrada.

Respecto al respaldo que recibió del público presente, el especialista que comenzó a los 10 años a destacar con un skate dijo que “el apoyo del público fue genial. Todos aplaudiendo, fue increíble, algo que inspira”.

A la hora de hablar de la competición en Santiago 2023, apuntó que “hubo unos trucos que preparé, pero no me salieron. El sexto lugar me deja satisfecho y con más ganas de competir”.

Consultado por la condiciones de la pista de competencia, Ramírez indicó que “perfecta, la pista está profesional, Lo bueno es que la van a dejar acá para seguir entrenando. Así que vamos a tener una muy buena pista para ser mejor”.

En cuanto a su próxima meta, pensando ya en grande en la disciplina, Ronald dijo que “ahora tengo el Mundial de Skate en Japón, queremos ir con todo, y mi máximo desafío es estar en París 2024”.

Además, el deportista destacó el apoyo de la federación. “Nos respalda, como en el tema del presupuesto de viaje, entrenamiento, todo eso”.