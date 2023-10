Catalina Vidaurre y su emoción tras colgarse la plata en Santiago 2023: "Todavía no me la creo"

La representante del Mountain Bike nacional exteriorizó su orgullo por darle la segunda presea a Chile en estos Juegos Panamericanos.

Este sábado, el Mountain Bike nacional ha permitido una brillante jornada para el Team Chile. Primero fue Martín Vidaurre con una medalla de plata y, minutos más tarde, su hermana Catalina repitió el logro para entregarla la segunda medalla al país en estos Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La deportista chilena brilló en San Carlos de Apoquindo y acabó segunda, colgándose la presea plateada y subiéndose al podio de la competencia.

Tras su espectacular logro, Catalina Vidaurre exteriorizó su orgullo y felicidad, asegurando que nunca se imaginó vivir un momento tan especial como éste junto a su hermano.

“Fue un año muy difícil. Todavía no me la creo… Mucho más contenta de compartir la plata con Martín. Increíble. No podemos estar más contentos como familia”, expresó la representante nacional.

En la misma línea, detalló cómo se sintió en la competencia y valoró el apoyo del público.

“Fue increíble. Cuando estaba en las subidas, se sentía a la gente encima. Fue más que nada por eso la plata yo creo”, cerró Catalina.