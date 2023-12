Comando del En Contra dice que aborto en 3 causales "está en riesgo" y que el texto "es conservador"

Antonia Rivas, vocera del comando Chile En contra, se refirió a la campaña que están haciendo y los riesgos que tiene la propuesta constitucional en torno a temas como el aborto en tres causales.

Durante la jornada de este lunes, dirigentes del comando Chile En Contra se refirieron a los riesgos que tiene la propuesta constitucional para la ley de aborto en tres causales, entre otros temas.

La vocera de la campaña del En Contra, Antonia Rivas, manifestó que “estamos aquí porque queremos hablar del texto. Queremos hablar de este mal texto; el A Favor no quiere hablar del texto, quiere engañarnos”.

“Nosotros invitamos a las personas a leer el texto con una lupa bien grande, para descubrir que aquellas promesas, aquello que se dice, son promesas falsas. Lo que está buscando el A Favor es polarizarnos, es dividirnos (…)”, precisó Rivas.

Propuesta constitucional

Rivas también abordó los riesgos y retrocesos que tendríamos las mujeres.

“Está en riesgo, efectivamente, la ley de interrupción del embarazo en tres causales. Les van a decir que no, y eso no es cierto, no es cierto que no está en riesgo. Este es un texto conservador, que quiere derogar el derecho que tenemos las mujeres, en tres casos muy difíciles, a poder acceder a una interrupción del embarazo”, indicó la vocera del comando En Contra.

En tanto, Rivas también señaló que el A Favor “va como en cuarto cambio de campaña (…) nos quieren hacer creer que este es un plebiscito contra el Gobierno. Y lo digo a todo Chile: lo que se vota el 17 de diciembre es el texto que escribió Republicanos, con sus amigos, con Chile Vamos”.

“Yo creo y estoy esperanzada, que frente a una opción que tiene mucha más plata, que empezó la campaña cuatro meses antes, cuando todavía estábamos negociando en el Consejo Constitucional, ya estaban haciendo campaña. Creo que nosotros hemos avanzado y eso se ha visto, en que no ha podido mover la aguja en las encuestas”, sentenció la vocera del En Contra.