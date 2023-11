Última Cadem antes del Plebiscito revela 46% En Contra y 38% A Favor: la brecha más baja desde mayo

La última encuesta Cadem muestra una mínima diferencia menor a 10% entre las opciones En Contra y A Favor, previo al Plebiscito Constitucional. Por su parte, en la cuarta semana de noviembre, 30% aprueba (-1pt) y 65% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric.

Este domingo 26 de noviembre, la Encuesta Plaza Pública Cadem publicó los resultados de la última semana, que reveló que la opción A favor para el Plebiscito Constitucional subió 6 puntos, mientras que el En contra cayó 3 puntos, llegando a la brecha más baja desde mayo pasado.

Por su parte, en la cuarta semana del presente mes, la aprobación de la gestión del Presidente Gabriel Boric quedó en 30%, 1 punto menos que en la medición anterior, y la desaprobación se mantuvo en 65%.

Cadem: 46% En Contra y 38% A Favor para el Plebiscito

La opción A favor subió a 38% (+6pts), mientras que el En contra retrocedió 3 puntos, a 46%, de acuerdo a la última encuesta Cadem.

Con esto, se registró la brecha más baja desde mayo, única oportunidad en que la inclinación que apoya una nueva Constitución para el Plebiscito, superó a quienes reprobarían.

Por su parte, el 16% de los encuestados aún se mantiene indeciso. Entre ellos, 24% probablemente votaría A favor, 17% probablemente votaría en Contra, 15% probablemente no iría a votar y 44% no sabe o no responde.

Ahora, independiente de cómo piensan votar, 38% (+6pts) cree que ganará la opción A favor y 55% (-2pts) que ganará la opción En contra.

El sondeo reveló además que el 51% dice que ha visto la franja electoral, 14 puntos menos que la franja del plebiscito del 4 de septiembre del año pasado.

La franja del A favor es evaluada con nota 4,3 mientras que la del En contra obtiene un 3,8. En este contexto, la primera logra comunicar mejor sus ideas (43% vs 30%), es más creíble (41% vs 26%) y es más transversal (41% vs 23%).

Aprobación del Presidente Boric, corrupción y más

Por su parte, en la cuarta semana de noviembre, 30% aprueba (-1pt) y 65% desaprueba la gestión del presidente Gabriel Boric.

De igual manera, la percepción de corrupción en el país subió 14 puntos, a 84% y las instituciones donde se percibe mayor grado de corrupción son los partidos políticos (81%), el Congreso (67%), las municipalidades (59%), la ANFP (58%) y las fundaciones u ONGs (55%).

Respecto a la evaluación de las instituciones en Chile, la que mejor resultado tiene, como siempre, es Bomberos (98%, -1pto), seguida por la PDI (83%, +3pts), Carabineros (77%, +2pts), la Armada (77%, +1pto), la Fuerza Aérea (76%, +6pts), el Ejército (74%, +8pts), el Registro Civil (72%, +3pts), las universidades (71%, +7pts), el Servel (71%, +7pts) y el Banco Central (60%, +3pts).

En los últimos lugares se encuentran, los Tribunales de Justicia (28%, -1pto), la ANFP (23%, +13pts), el Congreso (21%) y los partidos políticos (15%).