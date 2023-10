"Mezquina y quedó mala": Consejeros oficialistas anuncian voto En contra de propuesta constitucional

Junto con advertir sobre "la letra chica" y calificar la propuesta como "mezquina y mala", desde el oficialismo en el Consejo Constitucional confirmaron que irán por la opción En contra en el plebiscito de diciembre.

Durante esta jornada de lunes, las y los consejeros oficialistas anunciaron que irán por la opción “En contra” del proyecto de nueva Constitución que será plebiscitada el próximo 17 de diciembre.

En ese contexto, la consejera Paloma Zúñiga (RD) hizo un llamado a las mujeres “que lean con atención la letra chica” y “que miren con desconfianza los eslóganes populistas (…) va en contra de los derechos de las mujeres”.

“Construyeron una Constitución sin derechos sociales garantizados, con un Estado social y democrático de derecho de papel (…) es una propuesta constitucional mezquina y quedó mala”, complementó Fernando Viveros (PC).

En contra: la opción del oficialismo en el plebiscito constitucional

En la misma línea, desde el Partido Socialista, el consejero Alejandro Köhler sostuvo que “se impuso una mayoría circunstancial con un texto dogmático, excluyente, polarizante”.

“Ponemos énfasis en los riesgos de polarización, evidentemente este texto al excluir a tantos y tantas pone en riesgo la estabilidad política y social de nuestra patria”, añadió.

A continuación informó “a la opinión pública, frente a la disyuntiva de aprobar o rechazar este texto excluyente, nosotros decimos con mucha firmeza y claridad que vamos a votar En Contra de lo que se nos propone”.

“Pensando en Chile y en la gente. Creemos que a mejor opción para Chile es votar en En Contra”, remarcó Köhler.

En la misma línea, la consejera María Pardo (CS) indicó que la decisión responde a “un acto de responsabilidad por parte de este bloque” porque “es una propuesta que le va a hacer mal a Chile”.

“Llamamos a no dejarse engañar por la publicidad engañosa ni por la letra chica (…) no podemos permitirnos decirle que sí a una Constitución que es peor que la actual”, comentó.

Previamente, el presidente de Comunes, Marco Velarde, declaró algo similar tras el acudir al Comité Político realizado en La Moneda.

“Es una Constitución escrita por el puño de José Antonio Kast, preparada para su gobierno que él sueña, pero no es solo que no nos gusta, sino que no le conviene a Chile”, dijo en la instancia.

A lo anterior, agregó que “tenemos un mes de campaña donde vamos a tener un despliegue territorial, no solo nuestra militancia, sino que también llamamos a toda la ciudadanía, que se sienta que esta Constitución no le pertenece”.