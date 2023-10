"Él no hizo nada": Ruth Hurtado (REP) cuestiona a Elizalde tras dichos sobre texto constitucional

Este lunes se vota la propuesta emanada del Consejo Constitucional, la que necesita 3/5 de los votos para ser aprobada.

La exconvencional y secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, criticó los dichos del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, a pocas horas de que se vote la propuesta final emanada del Consejo Constitucional.

Para aprobarla, se necesitaría 3/5 de los votos, los que se alcanzarían con los consejeros del Partido Republicano y Chile Vamos.

En esta línea, el ministro Elizalde, tras finalizado el comité político ampliado, se pronunció sobre la postura del Ejecutivo de cara al plebiscito de salida.

“En alguna medida, creo que se debería haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena, para no repetir los errores del pasado. Una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad, y, por tanto, se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”, señaló el secretario de Estado.

A raíz de esto, la exconvencional Hurtado manifestó que: “Estoy de acuerdo con los dichos del ministro Elizalde, que faltó mayor esfuerzo para lograr los acuerdos”.

“Pero lo que él no dice es que tanto él no hizo nada, como la izquierda gobernista, donde desde el principio supusieron abrir la puerta para los acuerdos, y torpedear el proceso en todo momento”.

Gobierno y postura frente al plebiscito

Respecto al Gobierno, Elizalde dijo que cumplirán con su obligación de informar. “Creemos que la ciudadanía debe acudir a las urnas con toda la información posible, para que se forme una convicción de lo que considera mejor para el país, de tal manera que se exprese esa convicción en el plebiscito, entendiendo que estamos en democracia y hay distintos puntos de vista”, precisó.

En cuanto a las insistencias de la derecha, para que el Gobierno defina su postura respecto al texto constitucional, el ministro indicó que “aquellos que han criticado ahora al Gobierno, precisamente por la prudencia con la cual se ha actuado, antes criticaban por haber tenido una postura prematura en el proceso pasado. Yo creo que en esto hay que ser consistentes. Y el Gobierno ha sido claro, nosotros vamos a llevar adelante todas las tareas de difusión necesarias para que la ciudadanía acuda a las urnas informada”.

Luego que le preguntaran nuevamente sobre la postura del Gobierno, Elizalde comentó que “no me corresponde a mí adelantar un punto de vista, porque en mi condición de ministro de Estado, obviamente cualquier cosa que diga compromete al Gobierno. En lo personal, me hubiese gustado un esfuerzo mayor para concurrir a un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo, en una sociedad diversa como es la sociedad chilena, para que no se cometan errores como los que se cometieron en el pasado”.