Kast derrocha optimismo por proceso constituyente: "Lo vamos a dar vuelta"

"Yo soy un convencido de que si la dimos vuelta en cuatro meses, esta la vamos a dar vuelta en dos meses", auguró José Antonio Kast, por el proceso constituyente.

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, mostró su confianza en dar vuelta el adverso escenario que enfrenta el Consejo Constituyente, asegurando que le “da lo mismo” una eventual carrera presidencial.

Así lo aseguró durante el Seminario Económico Anual de Grupo Security: “¿Cómo salimos de esta? Del estancamiento al crecimiento”, que se realizó este lunes en el Metropolitan Santiago.

En la oportunidad, Kast derrochó optimismo, pese a las últimas encuestas que muestran una fuerte tendencia en rechazar la propuesta que está trabajando el Consejo Constituyente, que está dominado por el Partido Republicano.

“Vamos subiendo, lento, lento, pero seguro, pero los otros vienen bajando. La subida va a ser permanente, en la medida que nosotros comuniquemos las cosas positivas que se están haciendo”, explicó.

Kast y proceso constituyente: “La vamos a dar vuelta”

Sin embargo, descartó que el resultado del Plebiscito de diciembre próximo esté en sus manos, pese a reconocer que es una posibilidad que finalmente se termine por rechazar la propuesta del Consejo Constituyente.

No obstante, apuntó que “nosotros tenemos 22 consejeros republicanos, Chile Vamos tiene 11 y el Partido Comunista y el Frente Amplio tiene 17, no veo a Chile Vamos tomando un acuerdo con el Partido Comunista y el Frente Amplio, y no veo a dos republicanos que salgan a hacer a algo distinto a lo que han hecho hasta ahora”.

Por otro lado, el líder derechista desestimó el efecto negativo que arrastraría para su eventual candidatura presidencial, en caso de que gane el “En Contra” en el Plebiscito.

“Todo el mundo hace política ficción, yo vivo el día, porque nadie sabe lo que va a pasar en dos años más, entonces poner la elección presidencial por delante de la oportunidad que tenemos hoy día es un tremendo error”, opinó.

En ese sentido, fustigó a sus críticos que opinan que “el fracaso, si es que es fracaso, es de Kast, mata su carrera presidencial… Me da lo mismo la carrera presidencial, antes de eso tenemos una elección municipal y de gobernadores”.

“La mayoría de las personas entran en pánico o euforia dependiendo la encuesta del día domingo, todos los domingos hay como una ansiedad, cómo vendrá la Cadem, que va a pasar compadre, vamos a estar bien o mal, tengan templanza, si las encuestas muchas veces no van a reflejar lo que está pasando en el país”, cuestionó.

Kast: “No le hemos pasado la aplanadora a nadie”

De todas maneras, defendió el desempeño que han tenido los consejeros republicanos, resaltando en que “no le hemos pasado la aplanadora a nadie”.

“Este 17 de diciembre no se va a salvar el país, el país se salvó el 4 de septiembre”, aseguró, en referencia al anterior Plebiscito de Salida.

Aunque, insistió en marcar las diferencias, descartando que estén buscando un acuerdo político, tal como sucedió con los expertos.

“Lo de los expertos nació rechazado porque no hay convicción, hay acuerdos políticos”, sentenció.

“La indiferencia de la gente es total y resquemor de los acuerdos políticos, para qué les digo lo que la gente piensa de nosotros, acá no hay soluciones mágicas, se tiene que tener convicción y trabajo”, sostuvo Kast.