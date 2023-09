"No pueden hacerse los lesos": Macaya dice que Boric debe definir su postura previo al plebiscito

El presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que es importante que el Gobierno -al igual que los distintos actores políticos- definan su postura previo al plebiscito constitucional programado para diciembre.

Durante esta jornada de miércoles, previo a la Conferencia anual del Foro Global de la OCDE sobre productividad, el presidente Gabriel Boric se refirió al proceso constitucional.

En ese contexto, el mandatario manifestó sentir preocupación “por el éxito proceso”, agregando que “no voy a ser quien trabaje por lo contrario”.

“Espero que las voces que se están levantando, apuntando al mayor consenso posible sean escuchadas, y les deseo todo el éxito y van a contar con nuestra colaboración en eso”, dijo Boric.

“No pueden hacerse los lesos”, dice Macaya (UDI)

Posteriormente, al ser consultado, quien se refirió a las declaraciones fue el presidente de la UDI, senador Javier Macaya.

Según consignó Emol, el parlamentario indicó no tener problema “en que los distintos actores políticos opinen con sinceridad respecto al proceso constituyente”, recordando que -en su mayoría- Chile Vamos aprobaría.

Además, Macaya aseguró que “es importante que el Gobierno, que los distintos actores políticos, puedan manifestar posiciones” previo al próximo plebiscito programa para diciembre.

Esto, según dijo el timonel de la UDI, porque prontamente tendrá que inscribirse “en la franja de televisión en algunas de las dos opciones, lo que no pueden hacer es hacerse los lesos, hacer como que no tienen opción”.

Consultado si manifestar su opción, el presidente de la República perdería neutralidad, Macaya respondió que “no pierde la prescindencia” siempre y cuando no se usen “recursos públicos y no generando un intervencionismo que no corresponde”.

Lo anterior, según comentó, “como ocurrió en el proceso anterior, eso obviamente lo vamos a fiscalizar, pero acá hay que tomar posiciones”.