Bailarines de Sofi Tukker y Purple Disco Machine: "El público chileno quedó en nuestro top 10"

En su paso por Chile, el grupo de danza también acompañó al DJ alemán Tino Schmidt, más conocido como Purple Disco Machine y responsable de los remixes de "Don't You Want Me Baby" de Human League y "Hold Me Closer" de Elton John y Britney Spears.

A pesar de que no aparecían en el cartel de Lollapalooza Chile, Bob’s Dance Shop estuvo por partida doble en el festival del Parque Bicentenario de Cerrillos. Y es que el grupo de baile acompañó el domingo 19 de marzo a Sofi Tukker y Purple Disco Machine.

En conversación con Radio Bío Bío, la compañía estadounidense contó cómo es estar de gira por América Latina con estos dos exponentes de la música electrónica, a quienes volverán a acompañar este sábado 25 en la versión brasileña del evento.

La historia se remonta a inicios de 2020, cuando el bailarín Vince Coconato asistió como un fanático más a un show que Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern dieron en Los Ángeles, California.

“Aún no había formado el grupo y era una oportunidad para mostrarme, así que fui en un traje amarillo. Estaba en la primera fila y le enseñé a la gente una coreografía muy, muy simple. Así que una vez que llegó la tercera canción, comencé a hacer ese baile”, recordó Coconato.

“Todos en el público empezaron a seguirme y yo no lo sabía porque estaban a mis espaldas. Sophie Tukker reaccionó a este ‘flashmob’ y me llamaron a subir al escenario. La expectativa era muy baja, pero sacudí mi cuerpo y el público enloqueció”, agregó el fundador del grupo.

Durante la pandemia, Coconato dio forma a Bob’s Dance Shop junto a tres colegas, adquiriendo popularidad en redes sociales con sus coreografías y ‘flashbmobs’ realizados en sitios públicos. Así fue como en 2022 se unieron a los intérpretes de “Best Friend”.

“Tenemos que traer la energía para elevar lo que ya hay, porque ellos tienen una energía increíble. Entonces, la responsabilidad es superarla y encender a todos los que están viendo en el público”, dijo Kamaron con K, como se hace llamar otro de los bailarines.

La fiesta de Purple Disco Machine

Al respecto, Lito, otro integrante, comentó que “esta es una nueva relación que estamos construyendo con él, pero hemos tenido espectáculos increíbles. Estamos ajustando lo que estamos creando y solo mejora cada vez”.

Al dejar Santiago y continuar con la gira por América Latina, la bailarina Malia Baker aseguró que “todo el equipo coincide en que estas fueron unas de nuestras presentaciones favoritas y el público chileno quedó en nuestro top 10”.

“Siempre el público nos anima, pero esta vez los chilenos no solamente estaban siguiendo nuestras coreografías, sino que también estaban inventando sus propios pasos y eso fue fantástico”, agregó Coconato.