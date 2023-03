Greg González, líder de Cigarettes After Sex: "Estoy emocionado por ver a Twenty One Pilots"

Uno de los encargados de cerrar la segunda jornada de Lollapalooza Chile 2023 será Cigarettes After Sex, banda estadounidense impulsada por Greg González que desplegará su fórmula de indie rock a la misma hora del show de Drake, pero desde una órbita muy distinta. En Chile, público no les falta: debido a la alta demanda de entradas, su concierto paralelo al festival (agendado para este lunes 20 de marzo) tuvo que cambiar de recinto y trasladarse al Teatro Caupolicán. Para González, sin embargo, no es una sorpresa.

(P): ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas “Lollapalooza”? ¿Cuál ha sido tu relación personal con el festival?

(P): La primera cosa que pienso sobre el festival es en Perry Farrell de Jane’s Addiction, y en todas las bandas que tocaron el primer Lollapalooza como, eh creo que fueron Nirvana, The Smashing Pumpkins, e incluso creo que Metallica tocó uno de los primeros Lollapalooza. Así que muchas bandas increíbles han tocado. Nosotros hemos tocado el Lollapalooza Chicago y también el primer Lollapalooza de Mumbai (India) recientemente. Eso ha sido muy genial y amamos Lollapalooza, así que felices de tocar.

(P): Su concierto paralelo a Lollapalooza tuvo que trasladarse al Teatro Caupolicán por el interés de la audiencia. ¿Crees que la banda tiene una conexión especial con el público sudamericano y chileno, en particular?

(R): Sí, absolutamente. La última vez que estuvimos en Chile fue el 2019, así que ha pasado mucho tiempo. Recuerdo que ese show estuvo muy bueno. La primera vez que tocamos en Chile fue una de las cosas más locas que he visto: toda la gente era muy ruidosa y muy fanáticos en el público, haciendo cosas alocadas, lo que también fue muy dulce… La audiencia fue muy buena, es un placer tocar ahí.

(P): Días atrás se confirmó que uno de los headliners del festival, Blink 182, no vendría a Lollapalooza Chile, y que Twenty One Pilots serían su reemplazo. ¿Lamentaste esta cancelación? De haber podido, ¿habrías ido a ver el concierto de Blink 182 en Lollapalooza?

(R): Sí. Honestamente, también me encanta Twenty One Pilots, pero por Blink 182 también estaba emocionado. Conocí a Mark Hoppus y a Travis (Barker)en el pasado, porque Blink 182 hizo una canción con un amigo hace tiempo y bueno, Mark Hoppus es un súper buen tipo y Travis también. Me encantaría haberlos visto, porque soy un gran fan creo que desde siempre. La primera vez que escuché a Blink 182 fue “Damn It” cuando salió hace años y años atrás. Honestamente, hubiera sido genial, pero estoy emocionado por ver a TOP de verdad y espero ver a Blink en otro momento, y va a ser genial verlos con Tom Delonge de nuevo.

(P): ¿Cuáles son los estilos musicales que más llaman tu atención hoy? ¿Qué música estás escuchando?

(R): Usualmente es una gran mezcla de cosas, y siempre ha sido así desde que soy un niño, mezclando cosas más locas. Pero por alguna razón he vuelto mucho al rock de los 50s recientemente, he estado metido en eso de nuevo. Pero sí, he estado en un mood cincuentero, rock cincuentero como Eddie Cochran, soy muy fan del rock de principios de los 50s. Pero e muchas otras cosas también, como la canción nueva de Pink Panthress “Boy’s a Liar”, es una muy buena canción. Ice Spice también. Siempre tiene que ser una mezcla para mí; me gusta la variedad en la música, muchos estilos juntos. Para mí es un poco aburrido si es el mismo estilo todo el rato.

(P): Cuando vuelvas a casa después de este tour, ¿qué es lo primero que vas a extrañar?

(R): Lo primero que extrañas cuando vuelves es la electricidad, porque es un poco difícil discutir lo que es, pero es casi como una droga de alguna forma. Estás tocando una canción y hay una adoración y electricidad y energía de la audiencia, y realmente se convierte en una droga, es como pura adrenalina o pura dulzura en todo aquello. Y cuando tocamos estoy exhausto, pero cuando terminamos siento que estoy como extasiado. Y eso es lo que extraño, la conexión con el público. Cuando tienes eso todas las noches es genial, y luego cuando no lo tienes sientes que lo extrañas.

(P): ¿Cómo serán los shows en Chile? ¿Habrán sorpresas para el público chileno?

(R): Yo diría que sí. Está garantizado que vamos a tocar el nuevo single, que nunca lo hemos tocado allá. Y probablemente será la primera vez que toquemos la canción “Cry”, porque creo que no la tocamos la última vez porque no había ni salido. De hecho, creo que no hemos tocado canciones del “Cry”, que es nuestro segundo álbum. Pero realmente quiero que los shows de Cigarettes sean más cinemáticos, que tengan este sentimiento. Me encanta cuando todos cantan y se abrazan entre ellos durante las canciones. Me encanta cuando pasa eso y creo que nuestros shows son un poco de eso, celebrar el amor y las relaciones, y crear buenos recuerdos. Eso es algo que pueden esperar de nuestro show. Conseguir ese sentimiento de amor si lo quieres.

(P): ¿Cuáles son los planes del grupo para este año?

(R): Este año hay muchas giras, lo que es muy bueno porque durante el covid no hicimos ningún tour, desde el 2020 hasta el 2022, que volvimos. Es muy bueno estar de vuelta en Sudamérica y luego en México, en Estambul, Londres, y después vamos a un tour por Europa. El próximo año ojalá tengamos un nuevo álbum. Esos son los planes a largo plazo para la banda.