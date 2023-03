¿Cómo empezar en el freestyle? Los consejos de Mecha, Skone, Teorema y Jokker en el Red Bull Batalla

Hasta el 31 de marzo, freestrylers pueden inscribirse a la instancia que permite competir contra grandes exponentes. Mecha, Skone, Teorema y Jokker, que improvisaron el 18 de marzo en el Perry's Stage de Lollapalooza Chile 2023, entregan tips para quienes quieran postular.

La música urbana va teniendo más visibilidad gracias a festivales como Lollapalooza que, si bien en sus primeras ediciones en Chile traía casi exclusivamente artistas de rock, hoy incluye mayor variedad de géneros.

Desde 2019, el rap freestyle ha tomado espacio en este importante escenario. Ganadores de ediciones anteriores la Red Bull Batalla se han presentado para batallar frente a las miles de personas que asisten a Lollapalooza.

Teorema, Jokker, Skone y Mecha, artistas que estuvieron el 18 de marzo en el Red Bull Batalla en el Perry’s Stage del mega festival, dan consejos para los que se estén iniciando en el arte.

Para la próxima versión de la competencia, quienes quieren postular pueden hacerlo hasta el 31 de marzo en la página oficial.

Ser movido

Teorema, quien partió improvisando en micros de Cañete, relata que desde niño fue postulando a todas las batallas, hasta que lo llamaron para la BDM y ahí fue teniendo visibilidad.

Afirma que lo clave es hacerse ver: “Siempre se empieza de abajo y, de alguna u otra forma, te lo tienes que buscar. Las cosas no llegan solas”.

“Si vemos el caso de Pailita, de Nico OG, por ejemplo, se la buscaron, subían freestyle a Facebook, a Instagram. Hay una búsqueda y una actitud frente al mundo de ‘estoy aquí, existo’, y esa es la mejor forma”, reflexiona.

Por su parte, Jokker, artista que en un principio se presentaba en micros de Hualpén, apunta que, además de verlo como diversión, se entrene lo más posible: “Mi consejo es que amen, entrenen lo más que puedan y que siempre lo vean como diversión”.

“Para los que quieran postular a la Red Bull Batalla, les aconsejo que ensayen mucho el video. Practiquen antes, descarguen la app y practiquen, porque de primeras puede que la cámara funcione mal. Mejor practicar 5, 10 veces antes del video oficial”, finaliza.

Buscar a los grandes

Por otra parte, para el argentino Mecha, “lo fundamental para enfrentar cualquier disciplina es tener un objetivo y planes a corto plazo. A mí me entusiasmaba mucho ganar la batalla más grande de Córdoba, pero con clasificar ya era muy feliz”.

“Llegó un momento en que clasificar ya no me alcanzaba, quería pasar a octavos, y entonces siempre me planteaba objetivos a corto plazo. Si no podía, me frustraba, pero iba de nuevo”, narra.

El MC Cordobés de 21 años cuenta que su técnica fue ir a batallas contra artistas con más trayectoria.

“Mi propósito fue cruzarme a los grandes. Se me fue dando y clasifiqué en eventos importantes. Si te pones a pensar, mi segundo internacional es Supremacía MC 2019, y ya me lo cruzo a MAU Asesino, tricampeón de Red Bull, y le saqué dos réplicas. Para un pibe de Córdoba, sacarle dos réplicas a Asesino era como meterle un gol a Messi”.

Pasarlo bien y no ser resultadista

Skone, español que ha ganado varias batallas en su país e internacionales, aconseja que los raperos se arriesguen con el fin de pasarlo bien, no preocupándose tanto de los resultados.

“Yo siempre digo que algo clave es no tener una mentalidad resultadista; que lo hagan porque lo pasan bien. Si se hace pensando en que quieres llevar la vida que lleva Chuty, que eso no tape la ilusión”, comenta.

“Si haces freestyle cada día, pásalo bien, anótate a Red Bull, y si pierdes en primera ronda, cuéntale a todo el mundo que estuviste en un escenario de Red Bull y lo pasaste súper bien”, reflexiona.