Skone, Mecha, Teorema y Jokker: los freestylers de la Red Bull Batalla en Lollapalooza 2023

Este sábado 18 de marzo, los referentes del freestyle, Skone, Mecha, Teorema y Jokker, tendrán una "batalla de gallos" en el Perry’s Stage de Lollapalooza 2023.

El 2019 fue importante para el freestyle en Chile. Desde ese año, Red Bull Batalla ganó un espacio en Lollapalooza, uno de los escenarios más importantes del país, y dio visibilidad a los mejores improvisadores, quienes participan en una “batalla de gallos”.

Debido a su éxito, este 2023 no será la excepción y, paralelamente a las inscripciones de la competencia internacional, a la que quien quiera puede sumarse hasta el 31 de marzo, Skone, Mecha y los chilenos Teorema y Jokker serán parte de la competencia de improvisación.

El evento, animado por Cayu y DJ Atenea, tendrá lugar este sábado en la tarde en el Perry’s Stage de Lollapalooza 2023.

Freestylers internacionales

Mecha

Con solo 21 años, Thomas Nahuel Antonelli es un freestyler reconocido. Fue el ganador de la Red Bull Argentina 2022 y viene directo de la final de la FMS de Colombia, donde se consagró como subcampeón.

Antes del ascenso a la FMS, tenía un objetivo claro: “No viajaba solo para competir, sino que también juntando puntos para llegar al lugar donde estoy. Competía con grandes buscando ganar, porque así tu nombre empezaba a sonar. Si tenía tres ‘compes’ el fin de semana, elegía la que incluía a alguien conocido, porque eso es lo que hace que un nombre suene al final.”

“Sale en los portales que un tipo random llamado Mecha compitió contra MKS en Villa María y le ganó, y vos decís ‘quién es este pibe que le ganó a MKS, que le ganó al campeón del quinto escalón’, y así, tu nombre va sonando”, afirma en entrevista con BioBioChile.

Esa mentalidad lo llevó a consagrarse campeón de muchas batallas, como la competencia Supremacía MC Argentina, que pertenece al Rango 2 de la Freestyle Rap Federation, en julio de 2019.

El Cordobés expresa que “fue un camino súper largo y divertido, siempre con el apoyo de mis padres, por suerte, que me mantuvieron ahí, sencillo. Pero viajé por todos lados, siento que hice una carrera universitaria. Ya son seis años de viajar para todos lados, de estudiar la escena y ver cómo funciona, así que para mí tengo un título, estoy recibido de freestyler”.

Skone

José Miguel Manzano Bazalo es un referente para muchos. Su carrera musical partió en 2007, cuando con solo 18 años sacó Caso abierto, un álbum de 5 canciones.

Su carrera, que lo ha llevado a ser un artista a nivel mundial, partió como un hobby, dice a BioBioChile. “Es algo que yo hacía porque me divertía y, sin quererlo, se ha acabado convirtiendo en mi vida; y la de muchos chavales que han diseñado su futuro en base a algo que no existía, y que ahora existe y que es una profesión, una realidad”.

Así, Skone se ha convertido en campeón de batallas como la Red Bull España en dos ocasiones y la Kingdom Internacional en 2019.

El próximo 26 de marzo, se presentará en el Camp Nou para la primera Final Four de la Kings League, liga española de fútbol siete que ha integrado las áreas del deporte con el streaming.

Para él, eso “es súper guay, Estoy muy contento de que hayan contado con nosotros. Súper ilusionado, además, porque soy del Barça y tocar en el Camp Nou me tiene muy contento, le mandaré fotos a mi padre desde ahí”.

Participantes chilenos

Teorema

Con 24 años, Mateo Elicura Cervera Machuca proveniente de Cañete, ya ha ganado en dos ocasiones la Red Bull Batalla en su categoría nacional.

El artista explica que su primera BDM, en 2014, fue “el puntapié, porque ahí me clasifiqué a la nacional, llegué a la final y me siguieron invitando. Así me fui dando a conocer hasta llegar donde estoy”.

Desde ahí, se ha convertido no solo en uno de los grandes referentes nacionales, sino que también ha ganado y dado buenas batallas en torneos internacionales, como la FMS y el God Level.

Si bien el vocalista de la banda “Sur Furia, Alma Freestalera” ya ha participado anteriormente en Lollapalooza Argentina, esta ocasión es especial para él: “Es diferente cantar en ese escenario en tu país, como más significativo. Yo me lo tomo como el equivalente a cualquier festival internacional, es como si fuese a batallar a lo máximo, porque está tu gente”.

Jokker

Otro artista nacional que se presentará en el Perry’s Stage es Aldo Bruniet Valdebenito Parra, actual campeón nacional, luego de que en 2022 le ganara a Teorema en la Red Bull Batalla.

Su puesta en escena lo ha llevado a ganar múltiples campeonatos nacionales: Red Bull Regional Concepción 2019, BDM Concepción 2019, DEM Final 2019, Red Bull Batalla Nacional 2022, y la Final Internacional Cuatro Barras 2022.

En ese sentido, 2022 fue su gran año, expresa a BioBioChile: “Haber viajado a Colombia para Cuatro Barras fue súper importante, porque gané todas las batallas y tuve mi primer internacional. Fue uno de los hitos más importantes de mi carrera. Después de eso, gané Red Bull, fue como una racha ganadora.”

Su segunda participación en Lollapalooza, indica, “es una oportunidad no solo de batallar en Lolla con todo ese público, sino que también batallar con Skone, con Mecha, con Teo. Partí en las micros improvisando, sacándole tres palabras a los pasajeros. Luego de eso, iba a la calle con mi parlante a pedir dinero. Cada rima que tiro yo, cada show en el escenario es por ese niño que se subía a la micro y rapeaba, es lo que me motiva”.

Tanto Teorema como Jokker son de la región del Bío Bío, y en múltiples ocasiones han batallado juntos. Por eso, según ambos indican, a pesar de ser rivales son compañeros.

Jokker expresa que “compartir con él en el escenario es hermoso. Los dos venimos de la región del Bío Bío y, cuando éramos pequeños, andábamos juntos en la calle”.

Por su parte, Teorema asegura que “con Jokker tenemos un camino parecido, cuando yo hacía micro en Cañete, él hacía en Hualpén. La verdad es que siempre ha sido mi rival. Yo lo considero un excelente freestyler, un guerrero como pocos, muy esforzado, que tiene una historia de superación súper grande. Yo lo admiro, lo respeto y es un honor compartir ese escenario”.

Para participar y tener la oportunidad de desarrollarse como freestyler e incluso poder presentarse en escenarios como Lollapalooza, se puede descargar la app de Red Bull Batalla, que es totalmente gratuita, seguir los pasos y mandar un video improvisando.