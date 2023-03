Rosalía y Rauw Alejandro anuncian fecha y detalles de su primer EP juntos

La pareja publicará un EP de tres canciones que debutará días después de la presentación de Rosalía en Lollapalooza, agendada para el sábado 18 de marzo.

Los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, que desde 2020 mantienen una relación sentimental, confirmaron la publicación de un disco en conjunto que ya tiene fecha de lanzamiento.

Se trata de un EP de tres canciones que debutará en plataformas digitales el próximo 24 de marzo. Por el momento, sólo se conocen los títulos de cada composición: “Besos”, “Vampiros” y “Promesa”.

El anuncio, ilustrado tanto en sus perfiles de Twitter como en Instagram con una imagen de la portada y dos “R” entrelazadas, se venía anticipando desde que en diciembre la española asegurara en entrevista con Billboard que ambos habían estado trabajando juntos en el estudio.

“Ya se verá”, dijo entonces Rosalía sobre su primera colaboración artística con Rauw Alejandro.

Bad Bunny, J Balvin, Cardi B, The Weeknd, James Blake y Billie Eilish son algunas de las colaboraciones que ha trabado la autora de “Malamente” en los últimos años, mientras que Rauw Alejandro ha hecho lo propio con figuras como Daddy Yankee y Shakira, entre otros.

Ninguno de los dos, a su vez, ha dejado pasar demasiado tiempo desde sus respectivos últimos lanzamientos: en enero, el puertorriqueño editó “Saturno”, disco sucesor del superventas “Vice versa” (2021).

Rosalía, condecorada recientemente como “Productora del Año” en los Women in Music Awards de Billboard, lanzó a finales de enero su canción “LLYLM” (“Lie like you love me”), que a su vez tomó el relevo de “Despechá” y de su último disco de estudio, “Motomami”, publicado hace un año y galardonado con el Grammy Latino al mejor disco de 2022.