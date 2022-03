Miley Cyrus pidió y usó chaqueta diseñada por fan chilena en pleno concierto en Lollapaloza

Una joven fan chilena diseñó una chaqueta para Miley Cyrus, quien se la pidió para usarla en su concierto en Lollapalooza.

Miley Cyrus hizo realidad un sueño de una fan chilena, a quien le pidió que lanzara al escenario durante su espectáculo en Lollapalooza, una chaqueta confeccionada por ella y dedicada a la artista.

A través de redes sociales, Catalina, compartió su experiencia. “MILEY ME LA PIDIÓ Y SE LA PUSO 😭😭 MEJOR DÍA DE MI VIDA POR LEJOOOOOOOSSS 😭 🤍❤️❤️❤️ TE AMO POR SIEMPRE”, escribió en Twitter, minutos después.

MILEY ME LA PIDIÓ Y SE LA PUSO😭😭 MEJOR DÍA DE MI VIDA POR LEJOOOOOOOSSS😭🤍❤️❤️❤️ TE AMO POR SIEMPRE @MileyCyrus https://t.co/ckpmfoKC5r pic.twitter.com/HLzNaz71iR — Catrala🙆🏼🇨🇱 (@Catrxlita_bt) March 20, 2022

Una chaqueta para Miley Cyrus

Con un poco más de calma Catalina contó la historia de la chaqueta en Instagram. “Yo creo que todos saben que Miley es mi vida completa, la sigo incondicionalmente hace más de 16 años y nunca JAMÁS me imaginé que esto me iba a pasar alguna vez”, comenzó en Instagram.

“Estoy tan feliz les juro, real que es un sueño hecho realidad haber logrado esto, tanto esfuerzo y llantos de estrés de esta semana me lo compensa TODO”, reconoció.

La joven habla de una chaqueta de mezclilla que llevaba el nombre de Miley escrito con lentejuelas y varios otros adornos, que artista se puso en el mismo escenario.

“Aún no logro conseguir una foto con ella, pero les juro que con esto estoy más que pagada, pasé una semana o quizás más creando y diseñando la chaqueta, siempre pensando en ella y real que es algo que aún no asimilo y me dan ganas de llorar cada vez que recuerdo ese momento en donde ve mi chaqueta, me la pide y se la pone”, explicó.

“¿Y qué mejor para cantar una de mis canciones favoritas de la vida? El haberla usado en Never be me hizo todo más especial”, afirmó.

La joven Catalina además confirmó que Miley no le devolvió la chaqueta. “Eso me tiene el triple de felizzzzzz”, cerró en Instagram.