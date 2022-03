"Fuck You Nick Jonas": El divertido guiño de Miley Cyrus antes de cantar "7 Things" en Lollapalooza

La artista aprovechó de leer un directo cartel a uno de sus primeros amores, justo antes de cantar la canción que le dedicó cuando terminaron.

Luego de estar horas bajo el sol y disfrutando diferentes presentaciones en el VTR Stage, los fanáticos de Miley Cyrus al fin presenciaron a la diva del pop en el festival Lollapalooza. La cantante, que estuvo encargada de cerrar la segunda jornada del festival, se dio diversos momentos para interactuar con su público.

Fue así que se dio el tiempo de leer diferentes carteles del público, tomándoselos todos con humor. “Miley, golpéame en la cara, hoy cumplo 21”, leyó la artista para felicitar a una de las fanáticas y a la vez cuestionar por qué alguien le pediría aquello.

“Miley, firma mis pechos”, decía otro letrero, el cual Cyrus celebró divertida, incluso haciendo gestos al público.

Sin embargo, uno de los más llamativos fue el que más destacó la artista por su corto mensaje: “Fuck you Nick Jonas”, es decir, en español, “vete a la mierda Nick Jonas”.

“Fuck you Nick Jonas, no lo digo yo”, bromeó la artista apuntando el cartel. “Fuck you Nick Jonas, eso dice el letrero”, repitió la artista con una sonrisa.

Sin embargo, sus fanáticos enloquecieron aún más luego de que, tras el gracioso momento, la artista diera entrada a una de sus primeras canciones, “7 Things”, tema que, justamente, le escribió al miembro de Jonas Brothers.

Dicha canción fue una de las primeras que Cyrus cantó fuera del disfraz de Hannah Montana, y va, específicamente, dedicada a su ruptura con Jonas.

“Las 7 cosas que odio de ti: eres vanidoso, tus juegos, eres inseguro, me amas, pero te gusta ella”, es parte de la letra de la canción.

Sin embargo, por más de una década no hubo una confirmación oficial por parte de la cantante sobre a quién iba dedicada la canción, aunque todos lo asumieron. De todas formas, en junio del año pasado la artista quiso celebrar aquellos 13 años de su exitoso tema.

Fue ahí que Cyrus compartió una serie de videos e imágenes del tema, etiquetando a Nick Jonas como el encargado de romperle el corazón.

La artista fue la encargada de cerrar la jornada del sábado. En el último día del festival se espera la presentación de The Strokes, Alan Walker, Doja Cat, Lucybell, Princesa Alba y muchos más.