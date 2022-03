Golden Dawn Arkestra: "Hemos tenido miembros que ya no quieren hacer giras después de la pandemia"

La banda estadounidense influenciada por el "afro-futurismo", la psicodelia y la fusión, debutará en Chile y Sudamérica en el marco del festival Lollapalooza.

El domingo 20 de marzo, en el escenario Aldea Verde, Golden Dawn Arkestra irrumpirá en Lollapalooza Chile 2022 para comenzar a cerrar la tercera jornada del evento, al que arriban como uno de los títulos más extravagantes y genuinos del cartel.

Inspirados en África, en el afro-beat, pero también en el soul, el funk y la música disco de los setenta, entre otros, el colectivo comandado por Topaz McGarrigle presentará su colorida apuesta multidisciplinaria, que también incluye guiños estéticos a las culturas tribales y la posmodernidad.

“Llevaremos un gran contingente de músicos con nosotros. Nunca es tan grande como en Austin, o en Estados Unidos, pero tendremos un gran show con bailarines y todo. Traemos el calor”, comenta a BioBioChile desde la ciudad anglosajona.

A pesar que es su primer viaje a Sudamérica, el músico conserva una relación social con Chile: “Tengo algunos amigos chilenos, solía salir con una mujer chilena y he escuchado mucho sobre el país, así que estoy muy emocionado de ir. Ojalá tuviéramos más tiempo para pasar ahí”.

Para la cita en el Parque Bicentenario de Cerrillos, Topaz adelanta desde ya una fiesta psicodélica y tribal, espiritual y mundana, contemporánea y revisionista, pero sobre todo una experiencia inspirada en el “afro-futurismo”.

“Nosotros nos consideramos viajeros espacio-temporales, entonces sacamos nuestras influencias del mismo tiempo y espacio. Más específicamente, sacamos muchas referencias del afro-beat, del disco, del funk, jazz, algunas referencias psicodélicas de Austin. Acá en Austin la escena psych es muy importante. Pero nuestro último álbum es mucho más derivado del synth, vibras electro bailables”, cuenta.

La propuesta incluye un amplio despliegue de músicos en escena, entre bronces, percusiones e instrumentos eléctricos, además de bailarines que van reaccionando con la performance.

(P): Suele primar el influyo africano en su música. ¿Cómo surgió esa conexión con Golden Dawn Arkestra?

(R): Sí. Cuando creía fui a ver a Sun Ra en vivo; él es una gran influencia y uno de los fundadores del afro-futurismo. Cuando creía, mi mamá siempre ponía jazz, John Coltrane y Sun Ra, así que crecí escuchándolo. Y eso fue a lo que derivé. Y todos venimos de África, así que también está eso.

(P): ¿Cuál es tu relación con los festivales de música? ¿Te gustan como espectador? ¿Te son cómodos para trabajar?

(R): Me encantan. Los bares tienen su lugar y una vibra diferente, pero para nuestra banda que es tan grande, es una cosa especial estar en un escenario tan grande. Porque nos gusta la expresión, el baile, los disfraces y el movimiento, entonces para nosotros un escenario grande es mucho más preferible.

Los clubes también son geniales. Generalmente tocamos en Europa y en Estados Unidos, pero en Europa tienen todos estos festivales hermosos y con muy buena curatoría, y siempre hay mucha música que ver. Cuando estás tocando te conviertes en espectador, y cuando no, también lo eres viendo las demás increíbles bandas de los festivales.

(P): ¿Cambió tu relación con los conciertos y con el público a raíz de la pandemia del covid-19?

(R): Creo que… definitivamente (risas). Creo que va a ser volver a la normalidad. Durante la pandemia estaba haciendo dj sets, y haciendo livestreams con los bailarines, porque la banda es tan grande que no podíamos hacerlo todos juntos. De hecho, creo que hicimos un livestream para Lollapalooza. Pero en general también me forzó a trabajar más en mi casa, y eso incrementó las influencias electrónicas y los loops, y hacer las cosas en casa influenció ese lado de las cosas por necesidad, y no sé si se volverá a la forma y estructura más grupal o no.

(P): ¿Cómo han sido esas primeras reacciones del público?

(R): No sé cuánto se ha abierto allá, pero en medida en que las cosas se abren en Texas, los shows que hemos hecho han sido fuera de este mundo. La gente está tan agradecida de poder ver música en vivo después de dos años, que hay una apreciación incrementada después del covid y espero que eso continúe.

(P): ¿Qué ha sido lo más complejo en este retorno a los escenarios luego de la pandemia?

No creo que haya sido complejo… Somos un gran colectivo, y creo que ciertos miembros, todos en general, hemos tenido que repensar nuestra existencia completa, hemos tenido algunos miembros que ya no quieren hacer tours, o han tenido cambios en su vida personal. Muchas cosas han cambiado, y las mismas personas internamente, y ha sido un buen momento para empezar de nuevo y traer gente nueva. En términos de complejidad, claro, yo manejo la banda y toco en la band. Entrar de nuevo en las logísticas del management y la autogestión no ha sido divertido, pero todo lo demás es muy emocionante.