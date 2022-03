LP adelanta cómo será su regreso a Chile: "Mi iglesia es el amor, mi gente y la amabilidad"

Se trata de uno de los shows más esperados de Lollapalooza Chile 2022, festival que se desarrollará este 18, 19 y 20 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

El domingo 20 de marzo, a las 16:45 horas en el escenario VTR, LP se reencontrará con el público chileno en la décima versión de Lollapalooza, donde destaca como una de las figuras estelares del festival.

“Solo estoy muy entusiasmada, creo que va a ser muy divertido. No puedo esperar a que ocurra”, comenta a BioBioChile. “Solo he estado ahí una vez y lo pasé increíble, conocí a muchos fans muy geniales”.

Aquella vez, en el Teatro La Cúpula, en octubre de 2019 (5 días antes del estallido social), la alguna vez compositora de canciones de Cher, Rihanna, Backstreet Boys y Christina Aguilera, entre otros, selló un lazo con la fanaticada local que es palpable hasta hoy en redes sociales.

“Será un show muy explosivo, ¿sabes? No tenemos mucho tiempo, así que intentaremos darle a la gente lo que quiere escuchar y algunas cosas nuevas y ver si les gustan”, detalla sobre su recital en el Parque Bicentenario de Cerrillos, que se extenderá por una hora.

(P): ¿Cambió tu relación con los conciertos y con el público en vivo a raíz de esta pandemia?

(R): Por supuesto. Estuve en cuarentena como todo el mundo y no he visto a casi nadie, en realidad. Como todos. Ha sido muy desolador pero intentamos ponernos al día con livestreams, Instagram y toda esa mierda. Pero no fue como lo habíamos planeado, no fue una situación planeada.

LP: Cosas nuevas

En la cita, LP presentará las canciones de su sexto y nuevo disco, "Churches", editado en diciembre pasado tras una efusiva respuesta en plataformas digitales: sus 5 sencillos previos, superaron las 80 millones de reproducciones antes de la publicación del álbum.

“(El comentario que más me llamó la atención sobre el disco) fue una persona que dijo que era una blasfemia que me llamara a mi mism@ ‘iglesia’ (‘church’, en inglés), que no era realmente lo que estaba haciendo”, comenta entre risas.

“Fue solo una persona que no entendió el concepto. Se trata sobre lo que significa para ti una iglesia: tú iglesia, y eso es importante para mí. Se llama Churches porque estoy reconociendo que cada uno tiene una iglesia en su interior, cosas que tenemos como sagradas y que significan algo para nosotros, pero de ninguna forma me estoy llamando una iglesia”, sostiene.

“Estoy diciendo que mi iglesia es el amor, mi gente y la amabilidad, lo que disfruto en mi vida. Creo que ese álbum está lleno de amor, y sé que es así porque yo le puse ese amor. Se lo puse yo. Y espero que la gente lo vea así. Eso es todo”, añade la voz estadounidense de “Lost on You”, éxito radial en Chile y decenas de países.

(P): Has dicho que el aislamiento de la pandemia te ayudó para concentrarte en terminar el álbum…

(R): Sí, creo que ayudó, creo que fue bueno para mí. Definitivamente me sentí inspirad@ por esta experiencia universal que todos tuvimos. Inspirad@ tiene connotaciones positivas, pero creo que nunca habíamos estado tan conscientes de lo que nos estaba pasando. Muchas veces pasan tragedias, cosas malas le pasan a algún país, pero no nos enteramos hasta meses, años después, y es algo por lo que tienen que pasar solos. Esto es interesante, porque lo tuvimos que enfrentar juntos y solos. Estaba escribiendo el álbum mientras entrábamos en la pandemia así que me dio más tiempo, le pudimos dar más atención a más canciones. En este sentido, tuvo un efecto positivo en la creación del álbum.

(p): Trabajaste con productores muy importantes en este disco, como por ejemplo Dan Wilson y Lars Stalfors. ¿Cómo definirías el aporte de los productores a este álbum?

(R): Fue una colaboración, por supuesto. Soy de colaborar, y me encanta, y claro que son mis conceptos, mis embestidas respecto a lo que estoy escribiendo y haciendo, líricamente y todo eso. Pero musicalmente es una experiencia colaborativa y me encanta de esa forma. Saca lo mejor de cada uno. Soy un solista pero ellos son mi banda, ¿sabes? He colaborado toda mi carrera y lo amo.

(P): ¿Descubriste música nueva en la pandemia? ¿Cuáles son los artistas que estás escuchando hoy?

(R): He escuchado mucho jazz durante la pandemia. Ahora estoy escuchando el nuevo álbum de The Weeknd que me encanta. He estado grabando mucha música durante la pandemia. No recuerdo haber descubierto mucha (música nueva), pero he expandido mi colección de jazz un poco.

(P) ¿Hubo algún hobby que hayas descubierto en este tiempo en casa?

(R): Hago yoga todos los días, así que estaba haciendo mucho yoga, tocando mucha guitarra, mirando al vacío (risas) y tomando vino, no sé. Para mí y para muchos fue un shock.