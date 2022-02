"Estoy jodidamente sordo": Dave Grohl confiesa que lleva 20 años leyendo labios tras perder audición

El músico aseguró que tiene problemas para escuchar lo que la gente le dice, por lo que aprendió a leer los labios para comunicarse en lugares concurridos.

El vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl, reveló en el programa radial The Howard Stern Show que lleva más de 20 años siendo sordo. Específicamente, el músico aseguró que sufre de tinnitus, una enfermedad auditiva en la que los pacientes sufren un constante ruido en los oídos que no les permite escuchar correctamente.

Según consignó Billboard, el músico de 53 años conocido también por ser el baterista de Nirvana, aseguró que es por esa misma razón que lleva décadas leyendo los labios para poder comunicarse.

“Soy un músico de rock y estoy jodidamente sordo”, comentó entre risas, para luego asegurar al comunicador que “no puedo oír lo que me estás diciendo”.

“Si estuvieras sentado a mi lado en la cena, no entendería ni una maldita palabra de lo que me dirías”, admitió, asegurando que de estar en un lugar concurrido sus problemas de audición empeoran. “No hay forma de que escuche lo que me dicen. En un restaurante lleno de gente, es aún peor”, aseguró.

Sin embargo, Grohl aseguró que ahora se enfrentaba a un problema peor: la pandemia. “Lo peor de esta mierda de pandemia es que las personas usan mascarillas y yo he estado leyendo labios durante, creo, 20 años”, confesó.

Debido a este mismo problema, Stern le preguntó al artista sobre el motivo de por qué no utilizaba auriculares para proteger sus oídos, al menos en el escenario. “Alguna vez dijiste que no escuchabas las voces de forma normal con esos aparatos, que sonaban de forma robótica, ¿es eso cierto?”, preguntó su entrevistador.

“No es así de malo. No me he hecho exámenes con un doctor de oídos (otorrinolaringólogo) desde hace mucho tiempo porque sé qué van a decir. ‘Dave, tienes daño auditivo y tienes tinnitus en tu oído izquierdo”, explicó.

De acuerdo al músico, trató de usar algunos aparatos para poder presentarse en los escenarios, pero que no lo sentía “natural” al no permitirle tener noción del espacio en medio de su presentación.

De todas formas, aseguró que confiaba plenamente en su ingeniero de sonido, con el que trabaja desde que tocaba en Nirvana. “Él está en mi cabeza, así que aunque no esté usando ningún audífono, para mí el sonido sobre el escenario es malditamente perfecto”, señaló.

Pese a su condición auditiva, Grohl aseguró que aún puede captar detalles en su música, ya que los “oídos de este hombre de 53 años todavía están sintonizados con ciertas frecuencias, así que puedo notar si algún sonido está fuera de tono”.

El motivo por el que Dave Grohl de describe como sordo

De acuerdo a la Clínica Mayo, la enfermedad de tinnitus es cuando sientes un sonido como timbre u otros tipos de ruidos en uno o los dos oídos.

Sin embargo, aquel sonido no se provoca por algo en el ambiente, sino que aparece tras la pérdida auditiva, lesiones en el oído así como también trastornos del aparato circulatorio.

Esta enfermedad puede ser bastante subjetiva ya que, mientras algunos pueden sólo sentir una molestia, otros pacientes pueden ver afectada su vida diaria.

La banda de Dave Grohl, Foo Fighters, se presentará el viernes 18 de marzo en el festival Lollapalooza. Es uno de los artistas de cabecera del evento musical.