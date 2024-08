París 2024: para ciclista Hernán Moya finalizó 17º en 1000 mts contrarreloj y quedó fuera de la final

Hernán Moya se convirtió este viernes en el primer para ciclista chileno en competir en unos Juegos Paralímpicos. Logró su boleto a París 2024 en mayo pasado al convertirse en el pedalero nacional más destacado en la Copa del Mundo de Ruta de Bélgica.

Asi, el sanfernandino de 34 años hizo historia hoy en la cita de los tres ágitos participando de entrada en los 1.000 metros contrarreloj, categoría C4-5, finalizando en la 17ª posición.

El subcomisario de la PDI quedó así fuera de la final, reservada para los seis mejores tiempos. El nacional paró el reloj en un minuto, 08 segundos y 476 centésimas.

A la definición por las medallas clasificaron el australiano Korey Boddington (1:02.021), el británico Blaine Hunt (1:02.005), el español Alfonso Cabello Llamas (1:02.050), los también británicos Jody Cundy (1:03.231) y Archie Atkinson (1:04.371) y el eslovaco Jozef Metelka (1:05.826).

La histórica participación de Moya no para aquí. El chileno deberá disputar el sábado 31 de agosto la persecución individual pista, el miércoles 4 de septiembre la contrarreloj ruta y el viernes 6 el gran fondo ruta.

“Para mí es un orgullo estar en unos Juegos Paralímpicos. Tengo que ser sincero: dentro de mis expectativas deportivas, de lo que algún día pensé a nivel deportivo, nunca me imagine estar en este evento. Siento que esto se dio gracias a las oportunidades que se me fueron dando en el camino y yo las fui tomando, fui trabajando en ello, se me abrió una puerta y fui en busca de ello”, indicó Moya en julio pasado para BBCL.