Alberto Abarza sueña con más medallas tras bronce en Paralímpicos de París: "Se me abrió el apetito"

Y la primera medalla de Chile en los Juegos Paralímpicos de París 2024 fue para Alberto Abarza, brillante exponte nacional que dominó las aguas de la piscina de los JJPP y se quedó con el tercer lugar en la categoría 100 metros espalda S2.

El nacional tuvo un muy buen desempeño en el agua, siendo solo superado por el oro del brasileño Gabriel Dos Santos y por el ruso Vladimir Danilenko, segundo en la competición.

Tras su medalla de bronce, Abarza brindó sus primeras declaraciones en donde reflejó su felicidad de alcanzar una nueva presea en unos Juegos Paralímpicos.

En sus palabras, ‘Beto’ detalló que “yo feliz con disputar la final. En la mañana nos dimos cuenta que habíamos bajado el tiempo en comparación a los campeonatos que veníamos haciendo, entonces eso me dice que fue bueno ir a certámenes y probar todo lo que puedo dar”.

“Contento por eso y solo me faltó meter el brazo en la final, esta vez llegue con la cabeza (entre risas). A veces hay errores, pero cuando sabes que hay errores y aún así lo hiciste bien, te deja más contento”, indicó.

Posteriormente habló sobre las pruebas que el faltan por disputar en París 2024, ya que también dirá presente en los 50 metros S2 espalda y los 200 metros libres S2.

“Se me abrió el apetito”

Con relación a esto, Abarza apuntó que “hay que ser honesto también, Gabriel (oro en la prueba) está muy escapado, muy lejos, pero creo que puedo pelear una plata en las dos pruebas. Soy poco ambicioso en la vida, pero esta vez se me abrió el apetito”.

Por otra parte, habló sobre su cosecha en los JJPP, ya que de las 8 medallas que ostenta Chile en la historia de este certamen, 4 son de Abarza.

Fue en ese momento donde destacó que “aunque hubiese tenido una, eso no me define como deportista. Hay muchos deportistas que luchan cada día y lamentablemente no pueden llegar acá, pero lo siguen intentando y por eso los admiro mucho”.

“Creo que ese es realmente el poder y la fortaleza de la perseverancia y el triunfo verdadero, no una medalla. Si le enseñamos a los niños que las medallas te definen, creo que vamos a perder mucho”, indicó.

Por último, envió un mensaje a todos los chilenos al destacar que “muchas gracias a toda la gente que me han escrito. Estoy muy agradecido, es fantástico sentir el cariño que cada uno de ellos entregan”.

“Acá se pone la piel de gallina disputar una final paralímpica, pero gracias al apoyo se puede lograr. Muchas gracias a todos”, finalizó Abarza.

Ahora se vendrá un día de recuperación, ya que a el sábado 31 volverá a saltar a las aguas de la piscina olímpica para la disputa de los 50 metros S2 espalda que se vivirán en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Revisa las declaraciones de Alberto Abarza