Un amor que vale oro: atleta francesa le pidió matrimonio a su novio tras romper récord en París 2024

Tras disputar final de los 3000 metros con obstáculos del atletismo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta Alice Finot sorprendió a todo el Stade de France con un conmovedor gesto: la pedida de matrimonio a su novio.

La fondista, de 33 años, se acercó a la tribuna del coloso francés e identificó a Bruno Martínez Bargiela, su pareja, para abrazarla efusivamente y posteriormente, buscar algo que tenía escondido en su uniforme.

Se trataba de un pin con la inscripción “El amor está en París”, que la joven atleta utilizó para proponerle matrimonio a su pareja.

El romántico momento fue aplaudido por los miles de asistentes al Stade de France.

En el ámbito deportivo, Alice Finot culminó cuarta en la final de los 3 000 metros con obstáculos, tras una sorprendente remontada que le valió romper el récord de Europa en la prueba con un tiempo de 8:58.67.

Lamentablemente, su esfuerzo no fue suficiente y tuvo que conformarse con un diploma olímpico.

La prueba fue ganada por la bareiní Winfred Yavi, que se adjudicó la medalla de oro. Completaron el podio la ugandesa Peruth Chemutai (plata) y la keniata Faith Cherotich (bronce).

Cabe mencionar que la pedida de mano de Alice Finot no es la primera que ocurre durante los Juegos Olímpicos. Hace unos días, la badmintonista china Ya Qiong Huang, quien ganó la medalla de oro en su disciplina, fue sorprendida por su novio, quien le pidió matrimonio tras la ceremonia de premiación.

French athlete Alice Finot, who broke the European record in women's 3,000-meter walking, proposed to her boyfriend after the race. 💍💕 pic.twitter.com/aGhtUqc469

— Tansu Yegen (@TansuYegen) August 7, 2024