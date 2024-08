Estaba dormitando, despertó y ganó medalla: gimnasta de EEUU causa furor por rutina en París 2024

Por estos días, el gimnasta estadounidense Stephen Nedoroscik es furor en los Juegos Olímpicos de París 2024. No solo por resolver cubos Rubik o por sus icónicas gafas ces conocido el deportista, sino también, por darle la primera medalla al país americano en la especialidad por equipos del caballo con arcos en la gimnasia.

Previo a su histórico logro, los internautas enloquecieron con su particular calentamiento. Y es que previo a consagrarse, al atleta se le captó dormitando.

Al despertar, se quitó las gafas e hizo una notable rutina en París 2024, registrando un tiempo de 15.300, con una puntuación de 6.4 en dificultad y 8.9 en ejecución.

Por su particular forma de ser, en Estados Unidos ya se le conoce como el “Pommel Horse Guy”. De hecho, a Neodoroscik se le relaciona con Clark Kent (Superman), a modo de meme por quitarse sus gafas previo a salir a pista y brindar notables actuaciones, como la mencionada que después de una pequeña siesta, lo transformó en una leyenda deportiva en tierras norteamericanas.

Obsessed with this guy on the US men's gymnastics team who's only job is pommel horse, so he just sits there until he's activated like a sleeper agent, whips off his glasses like Clark Kent and does a pommel horse routine that helps deliver the team its first medal in 16 years. pic.twitter.com/0D1ZqJjFa1

— Megan 📚 (@MegWritesBooks) July 29, 2024