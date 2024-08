"Me dejó sin palabras": ayudante de Massú en París reveló el ’gran’ reconocimiento de Novak Djokovic

Lo mejor que existe en el mundo es recibir reconocimiento de su trabajo, pero cuando este reconocimiento viene de una estrella mundial como Novak Djokovic, es simplemente una sensación increíble.

Eso fue lo que le pasó al extenista chileno, Jorge Aguilar, nacional que está acompañando a Nicolás Massú y a la delegación de tenis en los JJOO en donde tuvieron una preparación al mejor nivel junto al histórico serbio en el ‘deporte blanco’.

Fue ahí donde ocurrió un curioso diálogo entre el extenista chileno y el actual N°2 del mundo.

En conversación con AS Chile desde París, Jorge Aguilar comentó que “tuvimos la oportunidad de entrenar con Djokovic (durante París 2024) y me pasó algo muy lindo”.

“Mucha gente sabe que yo le gané a Nadal, pero ese día, en el entrenamiento con Djokovic, él se me acercó y me dijo: ‘Aguilar, nosotros jugamos en Italia, en el torneo de Avvenire. Me ganaste’“, indicó emocionado.

Posteriormente reconoció que “yo quedé para adentro, porque es increíble que este tipo, que es un grande, tenga ese recuerdo”.

Fue ahí donde destacó que “yo pensé que no se iba a acordar de mí, pero recordaba el partido que jugamos cuando yo tenía 16 años y él tenía 14 o 15″.

“Fue muy peleado y larguísimo, y recuerdo que le gané 7-6 el tercero. Es increíble y me sorprendió mucho. Me dijo: ‘¡Qué gusto de verte, que bueno que estés acá!’. Me dejó sin palabras”, manifestó.

Por último, añadió que “la gente va a creer que estoy inventando, pero Nicolás Massú lo puede confirmar”, siendo ratificada su historia por el histórico tenista chileno doble medallista de oro olímpico.