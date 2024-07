No tuvo que prenderla: Snoop Dogg desfiló con la antorcha olímpica de París 2024

El rapero estadounidense Snoop Dogg fue uno de los portadores de la antorcha olímpica, en la última jornada de relevos antes de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El alcalde de Saint Denis, Mathieu Hanotin, ya había anunciado que el músico sería uno de los personajes que desfilaría con la llama olímpica este viernes.

Snoop, que acompaña al equipo de Estados Unidos en la capital francesa, finalmente tuvo el honor: recibió la antorcha prendida, bailó unos segundos con ella y luego emprendió camino a la próxima posta.

El músico estadounidense lo hizo bajo una ovación del público, que se agolpó a las calles francesas en el día de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos.

The stars are out for #Paris2024 – Snoop Dogg and the Olympic torch! 🤩#BBCOlympics pic.twitter.com/ItETe6SJfB

— BBC Sport (@BBCSport) July 26, 2024