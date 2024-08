Con hierro de Torre Eiffel y detalles en braille: así son las medallas de los Paralímpicos París 2024

Ya empezó la cuenta regresiva para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que se disputarán a partir del 28 de agosto en la capital francesa.

Y de cara al magno evento de los deportes adaptados, la organización reveló las medallas de oro, plata y bronce que serán entregadas a los deportistas que se ganarán un lugar en los podios.

Cada presea incorpora una pieza de hierro original de la Torre Eiffel, lo que las convierte “en algo simbólico e invaluable”.

Siguiendo la misma línea, los galardones cuentan con una representación gráfica del ícono parisino en el anverso.

Además, las medallas de París 2024 tienen grabados distintivos y en braille universal para que los paratletas puedan distinguir sus preseas al tacto.

Lo anterior, ya fue implementado -por ejemplo- en los Parapanamericanos de Santiago 2023 y es un homenaje a Louis Braille, el inventor francés del sistema braille.

Las preseas de los Juegos Paralímpicos de París 2024 fueras creadas en colaboración con el joyero francés Chaumet, quien es el primer joyero en diseñar medallas paralímpicas y olímpicas.

🏅@Paris2024 medals✨

Comment who’s winning one of these? 💬

Crafted from original Eiffel Tower iron, the Paralympic Games medals honor French heritage and are designed with unique engravings and braille for each medal type.

More Info 🔗https://t.co/Jsnrty5B8j@Paralympics pic.twitter.com/gw4vN2jhhC

— Para Athletics (@ParaAthletics) August 19, 2024