"Vivíamos en la inmundicia": campeona olímpica lanza fuerte queja por condiciones de la Villa en París

A cinco días del término de los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora australiana Ariarne Titmus lanzó una fuerte queja por las condiciones de la Villa Olímpica, principalmente con el tema de la higiene.

La deportista de 23 años fue uno de los puntos altos de la cita de los cinco anillos en la capital francesa. Ganó el oro en los 400 metros libre y en el 4×200 metros, además de la medalla de plata en los 200 y 800 metros libre.

Pese a su destacada actuación en el evento máximo del deporte, no todo fue color de rosa para Titmus. La oriunda de Launceston arremetió contra la higiene de la Villa Olímpica de París.

“El pueblo no es tan glamoroso como la gente piensa”, expresó la nadadora en el programa de noticias australiano The Project.

“El baño en mi apartamento era más grande que la sala de estar. Nuestras sábanas se cambiaron solo la primera noche y no se volvieron a cambiar durante el resto de nuestra estadía, así que estábamos viviendo en la inmundicia”, agregó.

Titmus reveló, además, que la escasez de papel higiénico destinado a los deportistas en la Villa Olímpica también significó que los atletas se vieron obligados a hacer esfuerzos creativos para obtener más.

“Teníamos que mentir sobre cuántos compañeros de habitación teníamos para poder conseguir rollos de papel higiénico. Se nos acababa el papel higiénico y entonces solo nos daban uno para cuatro días”, expresó la atleta.

Otros atletas de renombre también expresaron su descontento con la Villa. Recordar que el campeón del mundo en los 100 metros espalda, el italiano Thomas Ceccon, fue fotografiado durmiendo en un parque de París.

Olympic champion Ariarne Titmus has just returned home from Paris, and she told us why the village felt like home… but there was one BIG issue with toilet paper. pic.twitter.com/8buLIZ9Mft

— The Project (@theprojecttv) August 15, 2024