De finalista a eliminada: descalifican de JJOO a luchadora india por superar el límite de peso

La india Vinesh Phogat, finalista en la categoría 50 kilos de la Lucha libre de París 2024, ha sido descalificada de los Juegos Olímpicos por no cumplir el peso permitido.

Pese a que Phogat pudo disputar las rondas previas y dar la sorpresa en semifinales tras eliminar a la japonesa Yui Susaki, sus esfuerzos quedarán en nada al sobrepasar en un kilo el límite.

Además de quedar afuera de la pelea por el oro, la luchadora india no recibirá ninguna medalla y será eliminada de la competición y clasificada última, según determina el reglamento de la Federación Internacional de Luchas Asociadas.

Hubiese sido la primer vez que una luchadora india pisaba la colchoneta en la ronda final, y la primera ocasión en la que Vinesh Phogat se aseguraba una presea olímpica.

“Lamentamos comunicarles a los miembros del contingente indio la noticia de la descalificación de Vinesh Phogat de la categoría de 50 kg de lucha femenina”, anunció este miércoles la Asociación Olímpica India (IOA).

“A pesar de los esfuerzos que hizo el equipo durante la noche, esta mañana pesó unos gramos más”, agregaron.

Según Mundo Deportivo, la luchadora hizo varios esfuerzos por bajar ese kilo extra pero, este miércoles por la mañana, superaba por 100 gramos el límite permitido.

Para peor, Phogat debió ser hospitalizada por deshidratación, ya que sus esfuerzos durante la noche por bajar de peso la llevaron al límite.

“Le cortamos el pelo, redujimos su ropa… Hicimos todo lo posible”, dijo Sanjay Singh, de la Federación India de Lucha.

Vinesh Phogat was doing all this without sleeping to shed those extra 2kg and brought it down to just 100g extra overnight.

This is just too cruel man 💔😭 pic.twitter.com/UET0fz9Nhr

— Johns (@JohnyBravo183) August 7, 2024