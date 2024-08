Criticó a Villa Olímpica y durmió en un parque: la viral imagen de medallista que escandaliza en JJOO

De pasar a ganar una medalla de oro en natación en París 2024 a dormir en el césped de un parque en Francia hay un solo paso, o al menos así lo piensa el italiano, Thomas Ceccon, quien fue captado en una insólita opción tras lanzar incansables dardos contra las habitaciones de la Villa Olímpica.

Hace algunos días, el italiano, ganador del oro en los 100 metros espalda, reclamó por las condiciones de las habitaciones en la Villa Olímpica, asegurando que “no hay aire acondicionado, hace calor, la comida es mala”.

“Muchos atletas se mudan por esto… no es una excusa, es la pura crónica de lo que quizás no todos saben”, detalló.

Es así que a raíz de esto, Ceccon tomó la decisión de apartarse de la Villa Olímpica y escoger un parque de Francia para poder pasar la noche, o al menos así lo asegura quien lo captó durmiendo en el césped de una plaza en el país sede de los Juegos Olímpicos.

Quien captó al italiano durmiendo a la intemperie fue el remero de Arabia Saudita, Husein Alireza, deportista que subió un video a primeras horas del día donde aparece Ceccon durmiendo ‘plácidamente’ en el parque de París.

Reclamos contra la Villa Olímpica que no son aislados. De hecho, parte de la delegación de Gran Bretaña abandonó sus habitaciones por problemas con la edificación y sobre todo, la comida.

Con relación a esto, el jefe de la Asociación Olímpica Británica, Andy Anson, declaró a The Times que “hay escasez de determinados alimentos: huevos, pollo, ciertos hidratos de carbono. Además, la calidad no es que sea muy buena”.

Italian gold medal-winning swimmer Thomas Ceccon sleeping next to park bench. He complained about the lack of A/C and noise inside the athletes village. pic.twitter.com/xQADZ37T4h

— SAINT (@saint) August 4, 2024