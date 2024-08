Rival de Crovetto disparó contra el oro olímpico de la chilena: "Me negaron la oportunidad de ganar"

La tiradora británica Amber Jo Rutter ocupó este martes las redes sociales para reclamar por la medalla de oro obtenida por la chilena Francisca Crovetto en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La finalista en el Tiro Skeet volvió a exteriorizar su enojo con los jueces ante un disparo que, según ella, debieron haberle dado como válido en una infartante definición en el shoot-off.

Incluso, la prensa inglesa habló hasta de ‘robo’ en esta final por el lugar más alto del podio en el evento máximo del deporte.

Crovetto se quedó finalmente con el desempate y le dio la tercera presea dorada a Chile en una cita de los cinco anillos. Historia pura para el deporte nacional.

Rutter comenzó sus descargos señalando en su cuenta de Instagram que “se han compartido miles de comentarios e imágenes de mí claramente haciendo mi último tiro en el desempate por la medalla de oro. Debido a una mala e incorrecta decisión de los tres árbitros, se me negó la oportunidad de continuar en el desempate y tener la oportunidad de ganar el oro olímpico”.

“Sin embargo, después de estar sentado leyendo tantos de sus comentarios con evidencia fotográfica clara de que acerté en el objetivo. Siento que me debo no solo a mí misma, sino a toda la comunidad de tiradores resaltar y abordar el asunto“, complementó.

En la misma línea, la oriunda de Windsor apuntó que “todo atleta, especialmente en los Juegos, merece competir en un campo de juego justo. Ya sea a través de jueces experimentados y excepcionales, o de nuevas tecnologías como el VAR que siempre hemos utilizado anteriormente en las competiciones de la ISSF”.

Además, la deportista de 26 años solicitó disculpas públicas por lo ocurrido: “En este momento, no puedo imaginar que se haga mucho y eso no es lo que estoy buscando. Sin embargo, creo que es necesario asumir cierta responsabilidad para reconocer y pedir disculpas por la decisión incorrecta que finalmente me costó la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica. Y además un plan para evitar que algo así suceda en el futuro”.

Para cerrar, Rutter aclaró que “esto no me ha quitado nada de mis Juegos, honestamente no tenía expectativas, para ser completamente honesta, no creía que pudiera superar el primer día con la pequeña preparación tanto física como mental”.

“Ahora es el momento de volver a ser mamá y esposa, disfruta de la vida con un toque de plata… Espero utilizar esta plataforma que tengo ahora para intentar provocar un cambio en nuestro deporte. Estamos en un nivel de élite y creo que estos errores ni siquiera deberían ser una posibilidad”, sentenció.