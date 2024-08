Medios ingleses acusan "robo" de Crovetto en final de JJOO: rival de Fran les da clase de deportividad

Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La medalla de oro ganada por Francisca Crovetto en el Tiro Skeet de París 2024 ha desatado polémica en Inglaterra, tras vencer a la británica Amber Jo Rutter en un desempate por 7-6 que algunos medios británicos consideran un "robo". Jo Rutter asegura haber golpeado los dos platos al final de la competencia, pero las repeticiones indican que el polvo púrpura del interior no estalló, lo que llevó a los jueces a darlo como fallo. Medios como Daily Mail y The Sun acusan que se le "robó" la medalla de oro a la británica, mientras que The Independent lamentó la falta de tecnología para revisar el tiro en cuestión. A pesar de las controversias, Amber Jo Rutter mostró espíritu deportivo al declarar que cree haber acertado en su último disparo, pero reconoció el alto nivel de las otras medallistas y se mostró orgullosa de su medalla de plata para Gran Bretaña.