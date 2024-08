Campeón olímpico en París 2024 fue internado tras nadar en el Sena: se perdió ceremonia de clausura

Un atleta que destacó en París 2024 fue Daniel Wiffen, quien a sus 23 años ganó el oro y además, se adjudicó un récord olímpico en la cita deportiva. Sin embargo, pese a su desempeño, no recibió los elogios correspondientes, al ausentarse de la clausura de los JJOO por un problema de salud.

De acuerdo con Le Parisien, el irlandés contrajo un virus al participar en la competencia de 10 kilómetros en aguas abiertas que se desarrolló en el Río Sena.

A su vez, el propio Wiffen aclaró a través de su cuenta de X (antes Twitter) que se sentía “extremadamente decepcionado de haber perdido la oportunidad de ser abanderado anoche”.

“Ayer corrí al hospital porque me sentía muy mal con un virus que están tratando, y ahora me siento mejor. Espero que todos disfruten de la noche”, expresó el deportista.

Cabe señalar que las aguas del Sena estuvieron en el ojo del huracán debido a su alto nivel de contaminación, siendo los deportistas las principales víctimas de ello.

Por ejemplo, la nadadora alemana Leonie Beck, aseguró que vomitó hasta en nueve ocasiones tras la competencia de aguas abiertas.

Thanks everyone who reached out, I’m incredibly disappointed to miss out on the opportunity to be flag bearer last night.

Yesterday I rushed to hospital as I was very unwell with a bug that I am being treated for, and am feeling better now. I hope everyone enjoys the evening…

— Daniel Wiffen (@WiffenDaniel) August 12, 2024