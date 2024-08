El repudiado gesto de LeBron James con niño que le pidió una fotografía en festejos por oro en JJOO

LeBron James lideró al seleccionado de Baloncesto de Estados Unidos que ganó el oro en París 2024, llevándose de paso el premio MVP (Jugador Más Valioso) y el reconocimiento de todo su país y el mundo del básquetbol.

Pero ahora, la estrella de Los Angeles Lakers de la NBA es noticia por un criticado gesto con un joven fanático en medio de los festejos por el título olímpico.

El “Dream Team” se reunió en un restaurant de París para celebrar su victoria sobre Francia en la final y, en su llegada, fue abordado por un niño que intentó pedirle una fotografía.

Sin embargo, LeBron lo frenó con su mano y, tras hacerle un comentario, le pidió que se moviera y siguió su camino. De hecho, un acompañante del deportista apartó al menor empujándolo con su brazo.

Según Olé, “si bien James parece dirigirse al fan con respeto, su actitud generó un fuerte rechazo en redes sociales”.

AS, en tanto, calificó lo hecho por James como “un feísimo gesto”.

Además, justo después de rechazar la foto con el niño, LeBron James bailó ante las cámaras apostadas a la entrada del restaurant.

LeBron James tells a white kid who’s a fan to back the f*ck up and get out of the way so he can celebrate his gold medal. What a complete piece of sh*t. pic.twitter.com/IbLAdV10hG

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 11, 2024