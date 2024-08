’Estrella’ australiana del Breaking se llena de ofertas tras bizarra rutina en París 2024

“Raygun”, la breakdancer australiana que se hizo viral por su presentación en los JJOO de París 2024, se ha convertido en una de las grandes estrellas de su país.

Y es que nadie quedó ajeno a la bizarra performance de Rachael Gunn (su verdadero nombre) en la capital francesa, donde quiso deslumbrar con “pasos de canguro”, saltos sin sentido y lentos giros: sacó 0 puntos y fue eliminada tras perder sus tres duelos.

“Mostré mi creatividad, mi estilo y un poco de carácter australiano para intentar hacerme un lugar en este escenario mundial”, dijo la oceánica, al ser consultada por el sinfín de críticas en su contra.

Y ahora, según reporta Daily Mail, su paso por París 2024 promete abrirle varias puertas a “Raygun”.

De acuerdo al medio británico, la actuación de Gunn en los recién terminados JJOO no será la última vez que la veremos.

De hecho, las casas de apuestas deportivas la perfilan como una de las protagonistas de la edición australiana del programa “Dancing With The Stars”.

Los casinos online también la ubican como candidata al show “I’m a Celebrity Get Me Out of Here” e, incluso, se la juegan con que Rachael protagonizará su propio reality show.

Otras opciones, aunque con posibilidades más bajas, son que “Raygun” participe en un video musical, haga un cameo en una serie o película o acompaña al equipo olímpico de Australia en los JJOO de Los Angeles 2028.

Lo anterior, sería como invitada, ya que en los próximos Juegos Olímpicos no habrá Breaking.

It’s surprising that Raygun from Australia is the top breaker. The kangaroo move 😆—how did she make it this far?! 👀 #BreakingForGold She should’ve swapped the kangaroo for a banana to really stand out. What is this? Seriously, is breakdancing really an Olympic event? pic.twitter.com/9zKeyt1MQp

— Bites Of Net (@BitesOfNet) August 9, 2024