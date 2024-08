Atleta que duró un kilómetro en maratón de JJOO culpa a ’haters’ y levanta bandera de "salud mental"

La atleta australiana Sinead Diver vivió uno de los momentos más complicados de su carrera en los últimos JJOO de París 2024. Esto porque abandonó el maratón tras solo un kilómetro recorrido (de 42).

Diver, de 47 años, explicó a los medios de su país que no pudo seguir en competencia tras sufrir espasmos en cuádriceps y que sus rodillas se inmovilizaran.

“Estoy absolutamente devastado por haber tenido que abandonar en mis segundos Juegos Olímpicos”, afirmó la deportista, remarcando que si bien llegaba a la competencia con un problema plantar, la situación “era manejable y estaba entrenando, en forma y listo para correr”, consigna Daily Mail.

“En el calentamiento, mis cuádriceps comenzaron a sufrir espasmos sin previo aviso. Esperaba que se solucionara cuando comencé a correr, pero no fue así y se atascaron en el primer km hasta el punto de que no podía doblar las rodillas. No entiendo del todo qué ha causado esto”, complementó.

Su polémico cupo olímpico, ‘haters’ y salud mental

Lo que no escondió Diver fue que se sintió estresada los días previos al evento. Más por comentarios negativos hacia ella que surgieron tras su convocatoria a París 2024.

Esto último, a su juicio, derivó en que su salud mental se viera altamente afectada.

“Hay un impacto significativo en mi salud mental y no tengo ninguna duda de que ha jugado un papel en que mi cuerpo se descomponga de esta manera”, afirmó.

En específico, su selección para París 2024 provocó varias críticas y cuestionamiento en suelo australiano, principalmente porque se trata de una atleta que venía complicada físicamente y había quedado fuera de nómina Lisa Weightman, estrella de la disciplina.

“La culminación del estrés de las últimas semanas finalmente ha pasado factura”, sentenció Siver, admitiendo que “soy consciente de algunos comentarios negativos durante y después de la carrera, pero esta vez no los voy a escuchar”.

“Esto es lo que pasó. Si eliges no creerlo, que así sea”, cerró desafiante, acotando que privilegiará todo lo relacionado con su salud mental.