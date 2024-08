Clavadista se refirió a su humillante 0.0 en JJOO de París: "Me pregunto qué hice para merecer esto"

No pudo esconder su dolor. Alison Gibson , clavadista de EEUU, admitió sentirse profundamente frustrada tras su participación por los JJOO de París 2024.

Y es que el deportista recibió puntaje 0.0, luego de ejecutar el salto y golpear una de las plataformas con su pie.

Gibson rompió el silencio un día después de su desempeño, remarcando que “fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida”.

“Le pregunté a Dios por qué tantas veces… Me llamaron para que volviera hace un año”, agregó.

La atleta profundizó en su desahogo: “Gané nacionales. Clasifiqué ganando mi cupo olímpico en el Mundial. Me clasifiqué para los Juegos Olímpicos. Llegué hasta aquí. Sólo para que termine con un desamor aplastante”, expresó.

“Puse mi corazón y mi alma en el entrenamiento. Sacrifiqué tanto. Me he preguntado qué hice para merecer esto. He caminado diligente y fielmente en cada paso del camino. No me parece justo”, cerró Gibson.