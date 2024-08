Brasileñas y canadienses se encararon durante definición del voleibol playa: dj sacó risas con canción

Una infartante definición que casi acabó en escándalo. El enfrentamiento entre Brasil y Canadá por el oro del voleibol playa femenino en los JJOO, estuvo marcado por un tenso momento vivido en la red en el tercer set.

Resulta que cuando el partido irradiaba emoción, con un marcador 26-24, 12-21 y 11-7 en favor de las sudamericanas, un punto canadiense estuvo cerca de armar un bochorno.

Ana Patrícia Ramos se quejó, aparentemente, pro el festejo de Melissa Humana-Paredes y decidió encararla junto a la red, en pleno juego.

Brandie Wilkerson defendió de inmediato a su compañera, y hubo gestos y gritos amenazantes de ambos lados.

De hecho, el juez del compromiso tuvo que ir hasta el lugar del conflicto y pedir calma a las deportistas para continuar con la acción.

Cuando la batahola parecía detenerse, el dj se ganó los aplausos y sacó risas entre los presentes al hacer sonar la canción ‘Imagine’ de John Lennon, una oda a la paz.

Hay que destacar que Ana Patrícia Ramos y Eduarda Santos Lisboa se quedaron con la principal presea al adjudicarse la tercera manga por 15-10.

