Estrella de NFL llama "repugnante" el gesto de Biles a Andrade en París 2024: se burló de brasileños

Hace solo unos días, la gimnasta estadounidense Simone Biles emocionó a París 2024 con un aplaudido gesto de deportividad con la brasileña Rebeca Andrade.

Y es que tras perder el oro contra la sudamericana en la final de Suelo, Biles -junto a su compatriota Jordan Chiles- se inclinaron ante la ganadora de la prueba y le hicieron una reverencia.

“De esto se trata todo”, destacó los Juegos Olímpicos en sus redes sociales, aplaudiendo uno de los gestos más destacados de estos JJOO.

Pero según Marca, uno al que no le gustó lo hecho por Biles y Chiles fue a Marlon Humphrey, uno de los mejores jugadores de los Baltimore Ravens de la NFL.

En su perfil de X, la estrella de fútbol americano catalogó lo hecho por las gimnastas de su país como “repugnante”, ganándose un sinfín de críticas.

This is literally disgusting https://t.co/zKdrsOLnwd

Lejos de arrepentirse, después arremetió contra los comentarios de fanáticos brasileños en sus redes sociales.

“Estoy muy molesto ahora mismo. Creo que me están insultando en brasileño en Instagram”, dijo irónicamente el jugador de los Ravens.

Vale mencionar que, consultada por su gesto con Rebeca Andrade en París 2024, Simone Biles dijo que “creo que todo es cuestión de espíritu deportivo”.

“No nos importa si ganamos o perdemos. Siempre mantendremos una buena cara y apoyaremos a nuestras competidoras porque han trabajado tan duro como nosotras para ese momento”, añadió la ganadora de cinco medallas en estos JJOO.

This is everything. pic.twitter.com/FrXz7wWtQg

— The Olympic Games (@Olympics) August 5, 2024