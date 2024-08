Joaquín Churchill explica su escandaloso adiós a París 2024: chileno reconoció sentirse afectado

En una de las grandes polémicas contra el Team Chile en los Juegos Olímpicos de París 2024, Joaquín Churchill fue eliminado en los octavos de final del taekwondo (categoría -80 kilos) a manos del surcoreano Seo-Geon Woo tras un polémico segundo round en que una decisión arbitral fue clave.

Tras el final del mencionado asalto y cuando ya se había decidido la victoria del chileno, la entrenadora Oh Hye-Ri apeló al cobro por una patada de su pupilo que sacó a Churchill del tatami, situación que demoró en resolverse y que además, generó una incógnita clarificada después por el propio representante nacional.

“El primer round me lo logré llevar, en el segundo lastimosamente el coreano me empató con una patada de giro y me hicieron una falta. Al él tener dos técnicas de mayor valor se terminó llevando el asalto“, comentó Churchill en declaraciones al Team Chile, consignadas por TNT Sports.

En esa línea, el deportista admitió sentir cansancio al tratarse de una pelea “muy frenética”.

“Me desconcentré un poco, porque se pausó mucho el combate. No sabía si había ganado, nunca celebré y luego se me bajó toda la energía. Traté de mantenerme indiferente, pero igual me afectó”, puntualizó.

Con su buen nivel, Joaquín Churchill tiene claro que, todavía, puede ilusionarse en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“M última oportunidad es que el surcoreano llegue a la final, si lo hace tendré la oportunidad de pelear en la repesca y optar a la medalla de bronce“, sentenció el joven taekwondista.